Desnutrición infantil y pobreza cedieron terreno, pero seguridad preocupa: los contrastes del informe de Antioquia Cómo Vamos

Un departamento en el que retrocede la desnutrición infantil y la pobreza, pero en el que se agravan las condiciones de seguridad hace parte de la fotografía que arrojó el más reciente informe de calidad de vida presentado por el programa Antioquia Cómo Vamos.
En un ejercicio que le pasó revista a los principales indicadores y estadísticas de 2024, ese programa actualizó su radiografía más completa de los problemas, logros y retos para el departamento, en un balance que mostró múltiples contrastes.
En materia económica, el informe destacó dos noticias positivas, asociadas a un retroceso significativo en el flagelo de la desnutrición infantil y la pobreza.
Por el lado de la desnutrición infantil, el programa destacó que desde los tiempos de la pandemia por primera vez el departamento logró revertir el aumento en las muertes por desnutrición infantil.