Desde Universidad de Antioquia buscan en Antártida cómo enfrentar el cambio climático

Tal vez suene un poco extraño, pero hay dos investigadores de Medellín empeñados en descubrir los secretos que guarda una especie de gusanos marinos presente en la Antártida, esa vasta zona cubierta de hielo localizada en el Polo Sur. Se trata de Idalyd Fonseca y Mario Londoño, ambos profesores del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia.
El proyecto se denomina “Efecto del estrés térmico y la acidificación del océano sobre el gusano poliqueto Microspio moorei” y lo desarrollan desde el año 2017.
La profesora Fonseca explica que los poliquetos son gusanos marinos muy abundantes. Existen 85 familias descritas y cada una, a su vez, se subdivide en diferentes categorías. De hecho, muchas especies ni siquiera se conocen, justamente porque habitan la Antártida, que es como un universo aún por descubrir. ¿Y habiendo tantos gusanos aquí mismo, por qué irse tan lejos a auscultar cómo viven esos bichos acuáticos? Esa sería la pregunta lógica que cualquiera podría hacerles.