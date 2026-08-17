Buscan a tres hombres que llevan varios días desaparecidos en Puerto Triunfo, Antioquia: investigan posible secuestro

Las autoridades investigan la desaparición de tres hombres que viajaron hasta una finca ubicada en la vereda San Miguel, en el corregimiento de Doradal, Puerto Triunfo, Antioquia, para participar en un negocio relacionado con la compra de ganado y posteriormente perdieron contacto con sus familias.
Los desaparecidos fueron identificados como Julián Gómez Mazo, de 27 años; Cristian Saldarriaga Restrepo, de 22; y Marlon Alejandro Arango Palacios. De acuerdo con el relato entregado por Laura Sánchez, pareja de Julián a EL COLOMBIANO, los hombres habían viajado hasta la zona para seleccionar ganado y tenían previsto regresar después de terminar la negociación.
Según contó Sánchez, Julián llegó a la finca Alcalá junto con Cristian y mantuvo comunicación constante con ella. Incluso le mostró mediante videollamadas los animales que estaban seleccionando y le envió fotografías del lugar donde se desarrollaba el negocio.