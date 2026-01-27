x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Denuncian que en la cárcel de El Pedregal estarían extorsionando a familias para permitir ingreso de comida a privados de la libertad

El hambre y ahora la corrupción tienen al borde del colapso a miles de personas en el centro carcelario.

  • Familiares pidieron intervención urgente de las autoridades y órganos de control. FOTO: EL COLOMBIANO
    Familiares pidieron intervención urgente de las autoridades y órganos de control. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Desde la noche de este martes 26 de enero, cientos de personas privadas de la libertad adelantan un acto de desobediencia civil al interior de la cárcel en protesta por las crueles e infrahumanas que soportan no desde hace meses, sino años, particularmente por las degradantes condiciones con las que tienen que alimentarse.

El problema puntual se remonta a inicios de 2024. En ese momento, el llamado “rancho”, donde sirven la comida del penal, tuvo que ser clausurado al arrojar en diversas inspecciones graves deficiencias sanitarias; cosas aberrantes como carne de caballo, comida en absoluto estado de descomposición y contaminada con elementos como alambres y otras inmundicias. A raíz del cierre, la alimentación quedó en manos de las familias que de manera diligente ingresaban la comida en buen estado para que sus seres queridos no pasaran por semejantes afugias. Y a través de las organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron que el ingreso de alimentos se hiciera de manera mucho más diligente, pues la reapertura del rancho no garantizaba tampoco una solución; al contrario, estando en funcionamiento, los más de 3.500 afectados llegaron a padecer hasta 30 horas sin probar bocado.

Lea: El infierno que padecen las mujeres en cárcel de El Pedregal: abuso sexual, torturas y hambre

Los hombres pudieron acceder a este alivio de la alimentación casera, pero no las mujeres. A finales de 2025, la Procuraduría reveló que presentó un informe preventivo sobre la contratación del servicio de alimentación en este centro penitenciario en el que se evidencian incumplimientos reiterados que vulneraron los derechos humanos de los reclusos.

En septiembre pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un fallo de segunda instancia que reafirma la obligación ineludible del Estado colombiano de garantizar la alimentación “adecuada, en cantidad y calidad” para los reclusos de la cárcel El Pedregal de Medellín.

Esta sentencia judicial es una respuesta a las denuncias sistemáticas de hambre y trato cruel e inhumano que, según defensores y los propios internos, se viven a diario en este centro penitenciario, sumándose a un largo historial de violaciones a los derechos humanos.

También le puede interesar: Familia antioqueña pide ayuda para Juan Guillermo, un adulto mayor que sufrió un colapso de salud en Punta Cana

Pero pese a todo eso, la situación es más crítica que nunca. Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, señaló que se había logrado llegar a un acuerdo con las directivas del Inpec para que los familiares pudieran ingresar un kit alimentario que constaba de pan, galletas, dulces y pasabocas para mitigar la situación. Esos kits han sido costeados por las familias apoyándose unas a otras para poder llevar ese mínimo alivio a sus seres queridos a un costo de $2.500 diarios por persona privada de la libertad. “Iba más o menos bien hasta que de un momento a otro se comenzó a convertir este tema en un tema de corrupción”, señaló Carmona.

Lo que ocurrió, según la denuncia, es que los guardianes del Inpec estarían cobrando hasta $500.000 a las familias para permitir el ingreso del kit y de comida en general. O en pocas palabras, haciendo negocio con el hambre de las personas privadas de la libertad.

Carmona señaló que espera que la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría se pongan al frente de la situación y dejen de salirse con pañitos de agua tibia ante una crisis enorme que, según el defensor, es una bomba de tiempo que le va a estallar al departamento en cualquier momento. Las personas privadas de la libertad señalaron que se mantendrán en huelga y desobediencia civil.

Temas recomendados

Cárceles
Inpec
Hacinamiento carcelario
Antioquia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida