Atención: en algunas zonas del Valle de Aburrá podría tardar el regreso del agua, ¿cómo será el restablecimiento del servicio?

Los trabajos de modernización de la planta de potabilización Manantiales que surte de agua a los habitantes del norte de Medellín y el Valle de Aburrá ya finalizaron. Debido a eso, ya Empresas Públicas de Medellín (EPM) comenzó con el proceso de restablecimiento del servicio, sin embargo, este puede tardar más de lo pensado en algunas zonas.

Así lo informó la entidad, quien a través de sus canales oficiales ha detallado a la comunidad sobre los trabajos que han dejado a más de un millón de personas sin el servicio de acueducto en el norte de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota.

Tal como se comunicó en horas de la mañana, en la tarde de este domingo EPM ya está trabajando en el restablecimiento del servicio de agua potable, sin embargo, ha reiterado que el suministro del líquido será entre el día de hoy y a más tardar el lunes.

“Continuamos con el proceso de restablecimiento de nuestra infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Tal como lo anunciamos durante las diferentes comunicaciones que hemos hecho, se hará un restablecimiento paulatino desde la tarde del día de hoy y en el transcurso de la noche y en la mañana de mañana”, anunció la empresa de servicios públicos.