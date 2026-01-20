¿Cuándo reabrirán el puente La Limona tras derrumbe que incomunicó a San Antonio de Prado?

Antes de que termine esta semana, se restablecería el paso en el puente La Limona, inhabilitado desde hace más de una semana por culpa de un derrumbe. El anuncio fue realizado por la Alcaldía de Itagüí, desde donde se señaló que los trabajos avanzan a buen ritmo para normalizar el paso por la vía de acceso al corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín, por la que se estima transitan más de 30.000 vehículos todos los días. En contexto: Transporte público en el sector de La Limona, en Itagüí, no se ha suspendido: opera por medio de transbordo La principal novedad entregada este martes es que el piso que soporta la estructura ya fue recuperado, quedando solamente pendiente una valoración por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para definir qué se hará con un gran tubo de alcantarillado y otro de gas que pasan por el sitio.

Con dicho concepto listo, Itagüí señaló que se iniciará cuanto antes una serie de obras complementarias que permitirían normalizar el uso de la vía en su ancho original.

Avance de los trabajos: se encauzó la quebrada y se estabilizaron taludes con concreto

Darwin Rosero Vega, jefe de oficina de ejecución de proyectos de la Secretaría de Infraestructura de Itagüí, agregó que desde el pasado viernes se evaluó la situación del puente y desde entonces empezó un trabajo contra el reloj para habilitarlo. Lea también: Alcaldía de Itagüí estableció condiciones para el paso de motos y transbordos en el Puente La Limona “El sábado procedimos a realizar el encauzamiento de la quebrada de La Limona para poder recuperar la losa de fondo, la cual amenazó el otro estribo del puente de la quebrada. Con esto nosotros recuperamos la condición estructural y de estabilidad para poder garantizar a corto plazo la recuperación del puente de la quebrada. Posteriormente, el domingo, realizamos un vaciado en concreto para empezar a estabilizar los taludes adyacentes, la tubería, generar condiciones de estabilidad y acuñar también el estribo afectado”, desglosó el funcionario.

Rosero anticipó que para esta semana el objetivo es hacer los empalmes entre el apoyo del puente y su losa de concreto, de tal forma que la estructura pueda volver a soportar el paso del tráfico vehicular. Le recomendamos leer: Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado

Horarios y normas para pasar por el puente La Limona: solo motos y transporte público

Mientras se aclara ese panorama, la Alcaldía de Itagüí recordó que solamente está habilitado el paso a un carril, de uso exclusivo para motociclistas y transbordos de usuarios de transporte público. “De 5:00 a. m. a 1:00 p. m. se pueden desplazar las motos sentido occidente-oriente (Prado-Itagüí), y desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., solo se permite el paso de estos vehículos sentido oriente-occidente (Itagüí-Prado)”, recordó la administración municipal.

Bloque de preguntas y respuestas