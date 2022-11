Marina, quien dejó la región chocoana del Alto Andágueda hace tres años, cuida el sueño de su hija de la misma edad mientras teje un pedazo de tela. Están en el suelo, sobre cartones, a merced de la generosidad de quienes transitan por la 10 y luego se internan en Provenza; a merced de la contaminación, el ruido, la lluvia y el sol. La pieza en el Centro le cuesta a Marina $20.000 diarios. Allí la esperan sus otros dos hijos, que están en quinto grado. Su esposo murió.

Marleny, sobre la misma calle, más cerca de la estación Poblado del metro, carga en brazos a un pequeño de dos meses. También dejó el Alto Andágueda y en la ciudad ajusta tres meses. Cuida de los hijos de una familiar enferma: ellos, mientras piden monedas, se llevan pedazos de pan a la boca. Es lo que venden en la panadería vecina. “Nadie nos quita la plata; es para pagar la pieza y la comida”, dice.

Las escenas no tienen espacio para la romantización, son más bien signos de una alerta que la ciudad aún no atiende por completo: las niñas bailan con sus madres hasta la madrugada, al ritmo de las canciones que escuchaban en sus resguardos y de las que marcan línea en las discotecas. Niñas que no llegan a los diez años mueven sus cuerpos sin parar, a cambio de una moneda en espacios sitiados por la prostitución.

Pero la situación no es exclusiva de El Poblado. Los reflectores que se posan sobre este sector por cuenta del turismo no dejan ver que la problemática llega al Parque Berrío, la avenida Oriental, la Playa, el Palo y Maracaibo; a la avenida Guayabal y el parque Cristo Rey; y a La América, cerca de los sectores Simón Bolívar y La Castellana. “Los niños y mujeres están a la intemperie. Y aunque sus madres dicen que lo hacen de forma voluntaria por falta de recursos, los hombres se quedan en los inquilinatos”, afirma el personero William Vivas.

El funcionario toca un punto clave, que aunque no es confirmado por la Organización Indígena de Antioquia, refleja la explotación que padecen los menores. Los hombres, cabezas de hogar en muchos casos, delegan el pedido de dinero en sus esposas e hijos. Y si bien la Personería no tiene denuncias sobre esta explotación, entre los conocedores del fenómeno se dice que algunas veces los dineros terminan en manos de ilegales.