Incertidumbre en el gremio cafetero: el 60% de la cosecha en Antioquia está riesgo por falta sol

Los cafeteros del Suroeste antioqueño, donde se produce el 60% del grano que sale de este departamento, están haciendo sus rogativas para que las lluvias disminuyan y el sol afine; de eso depende la principal cosecha de este año, y por lo tanto el bienestar de sus familias. Los aguaceros que se extendieron más allá de la temporada de lluvias que son tradicionales entre octubre y mediados de diciembre, en 2025 se prolongaron por todo el último mes y lo que va de enero, generando zozobra. Eso tiene preocupados a los campesinos y la razón es que las flores del café necesitan luz y calor para animarse a salir con el fin de seguir su transformación en fruto, pero resulta que el frío intenso, que muchas veces ha llegado hasta los cuatro grados centígrados, ha hecho que se escondan. Le puede interesar: Fuerte caída del precio del dólar en Colombia reduce en $550.000 la carga de café y afecta a miles de familias cafeteras En el mejor de los casos, la cosecha se retrasaría, pero incluso podría reducirse drásticamente porque cuando las flores no abren en el momento preciso se caen; y sin flores no hay después las cerezas que albergan la almendra de donde sacan finalmente la bebida de exportación.

Alonso Suárez, quien tiene una parcela en la zona rural de Betulia y es representante de Dignidad Cafetera en esa zona, explica que “es algo que no se veía hace mucho tiempo. Si no hacen unos días de sol, esa floración, que es una de las principales, se perdería y afectaría demasiado la producción”. Las consecuencias no se verían, según él, en la traviesa, que es como se llama a la recolección que ocurre entre abril y mayo, pues esta corresponde a flores que ya germinaron, sino la que se espera dentro de ocho meses, de septiembre en adelante, y que es la más importante en esta sección del país. En contraste, en el Huila, por ejemplo, no se estarían afectando tanto porque allí la cosecha principal es la primera del año, es decir que sus cafetos ya cumplieron con la floración para ese propósito. Siga leyendo: Un año histórico para el café: producción de 2025 fue la mejor en tres décadas y sostuvo la economía colombiana Suárez sentencia que “el año pasado ya tuvimos una disminución en la cosecha de hasta el 60%, y si el invierno continúa, este año podría ser peor”. La cifra promedio para toda Antioquia, de acuerdo con el Comité Departamental del ramo, estuvo entre el 30 y el 40 por ciento. La paradoja es que, en contraste, los costos podrían incluso aumentar porque si un trabajador no puede laborar por un aguacero se pierde el día y como si fuera poco, las malezas crecen con más celeridad en el invierno. Y se podría configurar la “tormenta perfecta” considerando el incremento en el costo de la mano de obra por la suba acelerada del salario mínimo en un 23,7%, si la cotización internacional sigue bajando y si el peso se sigue apreciando, después de una temporada que fue favorable porque el guarismo internacional llegó a cifras históricas e hizo superar la barrera de los tres millones de pesos por carga de 125 kilos. El precio en la bolsa de Nueva York sigue siendo competitivo, a US$3,65 la libra (precio para el pasado fin de semana), pero la depreciación de la divisa norteamericana ha hecho que la compensación para los cafeteros dentro del país por su trabajo baje a 2.560.000 pesos. Y a pesar de que el precio ha fluctuado, la rentabilidad aún se mantiene sostenible como para compensar los gastos, algo que queda en veremos dependiendo del comportamiento del clima en las semanas que se avecinan. En el caso de Alonso Suárez, en su finca de una hectárea en la vereda León, de Betulia, el café disminuyó a la mitad entre 2024 y 2025. “Pasé de recoger 23 cargas a solo 12”, dice.

Alexander Taborda, presidente del Comité Departamental de Cafeteros, comparte la misma percepción catastrófica de Suárez para el caso de que en las próximas dos semanas el astro rey no alumbre de nuevo con toda su fuerza. Apuntó que el Suroeste es especialmente vulnerable por su cercanía con el Chocó biogeográfico, que es considerada la segunda área más lluviosa del mundo. Otras zonas también cafeteras son el occidente y el nordeste, pero su situación en este caso sería menos apremiante por tener un régimen de climas diferente. Para Taborda, la actual situación hace pensar en 2023, un año extremadamente lluvioso y con menos horas de luz de las necesarias en el que los cafeteros recolectaron si acaso entre un 30% y un 40% de sus cosechas habituales. Por fortuna la situación mejoró en 2024, pero volvió a decaer en el periodo siguiente. Lea además: ¿El cambio climático podría arruinar la industria del café? La tierra apta para su cultivo disminuiría 50% a 2050 “Este enero comenzó con lluvias muy marcadas durante las dos primeras semanas. Aunque disminuyeron un poco en la tercera semana, estas precipitaciones amenazan los días más críticos para la floración de la cosecha del segundo semestre, que es la cosecha del departamento de Antioquia”, apuntó.

