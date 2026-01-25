Incertidumbre en el gremio cafetero: el 60% de la cosecha en Antioquia está riesgo por falta sol

Los cafeteros del Suroeste antioqueño, donde se produce el 60% del grano que sale de este departamento, están haciendo sus rogativas para que las lluvias disminuyan y el sol afine; de eso depende la principal cosecha de este año, y por lo tanto el bienestar de sus familias.
Los aguaceros que se extendieron más allá de la temporada de lluvias que son tradicionales entre octubre y mediados de diciembre, en 2025 se prolongaron por todo el último mes y lo que va de enero, generando zozobra. Eso tiene preocupados a los campesinos y la razón es que las flores del café necesitan luz y calor para animarse a salir con el fin de seguir su transformación en fruto, pero resulta que el frío intenso, que muchas veces ha llegado hasta los cuatro grados centígrados, ha hecho que se escondan.
Le puede interesar: Fuerte caída del precio del dólar en Colombia reduce en $550.000 la carga de café y afecta a miles de familias cafeteras
En el mejor de los casos, la cosecha se retrasaría, pero incluso podría reducirse drásticamente porque cuando las flores no abren en el momento preciso se caen; y sin flores no hay después las cerezas que albergan la almendra de donde sacan finalmente la bebida de exportación.