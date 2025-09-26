Itagüí le puso fin a una “pesadilla” de la movilidad: inauguraron corredor vial que atraviesa el municipio hacia el sur

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, inauguró oficialmente el Corredor Metropolitano, que consistió en la intervención de 2,2 kilómetros viales en un sector estratégico dentro de su territorio para la movilidad hacia partes del sur metropolitano como La Estrella y el corregimiento San Antonio de Prado, que es parte de Medellín. Le recomendamos leer: Reinician obras del Corredor Metropolitano en Itagüí, ¿esta será la vencida? Esta obra tuvo un costo de 26.000 millones de pesos y se hizo con recursos del presupuesto local más aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Concretamente comprende el tramo que está entre el Parque del Artista y el intercambio vial de Induamérica.

Después de una larga interrupción por problemas con el anterior contratista, los trabajos se reiniciaron en septiembre de 2024. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO

Los trabajos se iniciaron en septiembre de 2024 y se entregaron concluidos menos de un año después, como se había estipulado en el cronograma original, generando un beneficio para los comerciantes, peatones y quienes transitan en carro por allí. Fuera del mejoramiento de la vía, con repavimentación incluida, se hicieron 4 kilómetros de andenes nuevos y adecuados para personas con discapacidades. Pero también hay cerca de un kilómetro de ciclorruta y casi 4.000 metros de jardineras y zonas verdes, además de ocho paraderos de buses. Con todo ello, según la administración, fuera de que se mejorarán los tiempos de desplazamiento a través de esta arteria por la que transitan más de 35.000 vehículos cada día, se transforma el urbanismo y la manera de moverse por acá, pues antes los andenes no tenían continuidad, eran pequeños y en materiales obsoletos de hace más de 30 años. La parte no visible, pero muy importante, fue la renovación de la red de alcantarillado,

“Le cumplimos a la comunidad, hoy estamos entregando un nuevo corredor que se articula con las obras entregadas el año pasado de Metroplús. Serán dos pares viales que le den acceso de forma más rápida a todos los ciudadanos metropolitanos, pero donde estamos priorizando el transporte público, el peatón y la movilidad sostenible. Itagüí se sigue transformando y modernizando como una ciudad próspera y segura”, dijo el alcalde Torres Sánchez. Con esta entrega se pone fin a un largo periodo de sufrimiento para la ciudadanía, pues esta había sufrido retrasos y parálisis, a pesar de haber sido uno de los proyectos bandera del anterior alcalde, José Fernando Escobar. La intervención se inició en 2022 y la promesa era concluirla en junio de 2023. Sin embargo, se paralizó por problemas con la empresa contratista elegida. Luego, en la nueva etapa también hubo protestas de los comerciantes que se quejaban por las afectaciones para sus negocios e instalaron hasta carteles y pancartas de protesta para recibir la delegación oficial que encabezó el acto de apertura. El Corredor Metropolitano era uno de los proyectos urbanísticos bandera de la administración del entonces alcalde José Fernando Escobar. Su construcción inició en 2022 y consistía en adecuación vial de 2,2 kilómetros de la carrera 52, contados entre el Parque del Artista y la glorieta de Pilsen.



