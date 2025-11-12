En medio de bombazos y fuego cruzado están dos escuelas rurales de Yondó

Los padres de familia en dos escuelitas veredales localizadas en el área rural de Yondó, en el límite de Antioquia con el sur de Bolívar, se han visto en los últimos días en la encrucijada de mandar o no a sus hijos a clase debido a que por las inmediaciones se han escuchado estallidos estridentes de explosivos y el tableteo en los combates entre grupos armados ilegales.
La situación descrita está afectando a los estudiantes de las IE El Vietnam y Alto Cimitarra, que quedan más o menos a cincuenta minutos y una hora aproximadamente desde la cabecera de Yondó, respectivamente. Ambas atienden a los niños de varias veredas, sobre todo del lado antioqueño.