En medio de bombazos y fuego cruzado están dos escuelas rurales de Yondó

Los padres de familia en dos escuelitas veredales localizadas en el área rural de Yondó, en el límite de Antioquia con el sur de Bolívar, se han visto en los últimos días en la encrucijada de mandar o no a sus hijos a clase debido a que por las inmediaciones se han escuchado estallidos estridentes de explosivos y el tableteo en los combates entre grupos armados ilegales. La situación descrita está afectando a los estudiantes de las IE El Vietnam y Alto Cimitarra, que quedan más o menos a cincuenta minutos y una hora aproximadamente desde la cabecera de Yondó, respectivamente. Ambas atienden a los niños de varias veredas, sobre todo del lado antioqueño.

Le recomendamos leer: Estas fueron las cuatro personas que murieron en la masacre en Yondó, Antioquia La corporación Corpades denunció el escalamiento de la crisis humanitaria en esta zona del nordeste del departamento: “Niños y Niñas sin Escuela por Violencia Armada”, escribió la organización de derechos humanos en su cuenta de X. Según esa entidad, la situación se ha sentido también del lado de sur de Bolívar, en veredas como Santo Domingo y Caño Dorada, de Cantagallo, donde igualmente han tenido que acudir a la desescolarización como mecanismo para proteger a los menores de edad contra una posible bala perdida o contra el reclutamiento. “Esta escalada armada urge intervención para proteger a la infancia vulnerable”, clamó Corpades a la vez que denunció que incluso están usando drones para lanzar los explosivos.

Una fuente de ese territorio le relató a EL COLOMBIANO que la zona había sido relativamente calmada mientras que un solo bando ejercía dominio, en este caso las disidencias de los frentes 18 y 36 de las extintas Farc o el ELN en otros parajes, pero todo se complicó cuando las dos facciones anteriores entraron en confrontación y, más recientemente, cuando el Clan del Golfo también entró a luchar por el dominio territorial. Las organizaciones armadas se pelean el manejo de las rentas ilegales originadas en los cultivos ilegales y el procesamiento de narcóticos, así como en la minería ilegal y la extorsión. La parte final del año pasado y prácticamente todo lo que va de 2025 el ambiente ha estado caldeado por ese motivo. “Este año ha sido una racha tremenda de violencia de grupos armados contra la comunidad. Estamos sitiados por todos los grupos: las disidencias, ELN y el Clan del Golfo. La institucionalidad del Estado prácticamente no existe en las veredas y estos se aprovechan; son tan conchudos que hacen campamentos en las escuelas”, anotó otra fuente. El primer incidente grave ocurrió el primero de octubre, cuando en la vereda La Rompida, de Yondó, fueron masacrados cuatro miembros de la acción comunal de la vereda Lejanías, de Cantagallo. Según se conoció, en un combate hubo varios muertos y quedó herido un jefe del Clan del Golfo, ante lo cual obligaron a los líderes comunitarios a que lo transportaran para llevarlo a Barrancabermeja. En el camino fueron interceptados por grupos adversarios, quienes cometieron el múltiple crimen.

En Alto Cimitarra hay 112 alumnos, de los cuales alrededor de 80 son niños y niñas que conviven con el conflicto. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.