Fuerte operación militar se despliega en la vereda donde las disidencias mataron al periodista Mateo Pérez

Una fuerte operación militar fue desplegada este viernes, 22 de mayo, en la vereda Palmichal, la misma zona rural del municipio de Briceño (Norte de Antioquia) donde el pasado 5 de mayo las disidencias de las Farc mataron al periodista Mateo Pérez.

Fuentes de la zona le dijeron a EL COLOMBIANO que el operativo se habría iniciado después del mediodía mediante la incursión de tropas del Ejército por tierra y apoyo aéreo.

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Este medio confirmó con fuentes oficiales que, efectivamente, la operación fue ordenada de manera directa por los mandos de las Fuerzas Militares en Bogotá.

Versiones surgidas en el mismo territorio indicaron que, tras el arribo de las tropas oficiales, se habrían presentado combates en la parte baja de la vereda, la más próxima al río Cauca, situada más o menos a diez minutos en moto desde el sitio donde el martes 5 de mayo habría sido interceptado, torturado y posteriormente asesinado con un tiro de gracia Pérez, quien era el director del medio comunitario El Confidente, de Yarumal.

El estudiante de ciencia política y comunicador había partido un día antes hacia Briceño y se introdujo en el área rural con el fin de hacer un reportaje sobre la manera como sufre la población los rigores del conflicto armado. Días antes se habían presentado en la zona enfrentamientos entre las disidencias y miembros del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Días después, el cuerpo fue rescatado por una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, ya que ninguna autoridad civil ni militar había accedido.

La versión, con la incursión de este viernes, es que los soldados habrían interceptado una camioneta en que se movilizaban los irregulares, generando el cruce de disparos, producto de los cuales habría muerto una mujer, pero también habrían sido capturados seis integrantes de las disidencias. Una de las hipótesis es que entre ellos estaría Víctor Chalá, un cabecilla del frente 36 que habría llegado recientemente al área de la mano del jefe nacional de esa organización, alias Calarcá, con el fin de reforzar al grupo comandado por alias Primo Gay.

Al final de la tarde se supo también que el frente 36 estaría citando a los pobladores a reuniones, posiblemente con el fin de instigarlos a que protagonicen una asonada con el fin de obligar a las tropas del Ejército a salir de la zona, una estrategia que ya se ha vuelto generalizada en casos en los que la Fuerza Pública tiene cercados a grupos ilegales.

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