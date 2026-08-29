Conexión satelital en 3.480 puntos transforma la vida en las lejanías de Antioquia

En el corregimiento Bocas de Atrato, un rincón de Turbo donde las aguas del río se encuentran con el golfo de Urabá, la desconexión digital mantuvo durante décadas a sus habitantes sin acceso a internet permanente.

Con la llegada de la red satelital de Starlink, esa situación cambió. Para Jéssica Romaña, propietaria de una pequeña miscelánea, la instalación de una antena modificó su actividad comercial. Con la señal satelital Jéssica ofrece hoy sus productos en Nueva Colonia y otras zonas vecinas de la región.

“Mi negocio se ha beneficiado gracias a la conexión porque en la red monto mis productos y vendo chocoros. Con estas antenas he podido hacer la publicidad para mi negocio y darlo a conocer en muchos lugares”, dice.

La transformación de Bocas de Atrato es el inicio de una estrategia de la Gobernación de Antioquia y Valor +, la filial tecnológica del Idea. Mediante un despliegue de antenas satelitales y fibra óptica, buscan integrar los territorios más apartados de la geografía departamental, beneficiando sedes educativas, centros de salud de difícil acceso y comunidades étnicas de forma simultánea.

El departamento ya superó los 3.480 puntos de conexión activos, logrados con 3.032 antenas satelitales de Starlink y 448 puntos de fibra óptica. De estas, 2.694 antenas (89%) se instalaron en zonas rurales y apartadas de Antioquia.

La inversión total destinada a este programa es de $120.000 millones, enfocados en conectar la región de manera física y digital.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dice que el despliegue de conectividad responde a una estrategia que complementa las obras de infraestructura física.

“Antioquia siempre ha tenido el desafío de la comunicación, por eso nuestro sueño de conectarnos con nuestro mar, por eso la recuperación del Ferrocarril. Aquí hemos hecho un esfuerzo muy grande por conectar a nuestros paisanos con infraestructura física pero también digital”, dijo.

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Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, en Antioquia el porcentaje total de hogares con conexión a internet mostró una trayectoria ascendente entre 2018 y 2025, al pasar del 54,7% al 73,4%. Las cabeceras municipales mantuvieron históricamente los niveles más altos de conectividad, creciendo del 66,2% en 2018 al 76,6% en 2025.

El rezago está en la ruralidad dispersa y en los centros poblados de las veredas. Aunque registran la brecha más amplia de la última década —experimentaron un avance significativo al subir del 12,4% al 58,1% en el mismo periodo—, estas zonas están 15 puntos por debajo del promedio del departamento.

El problema de la conectividad no se limita solo al despliegue de antenas ni a la instalación de fibra óptica.

Según un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana, para lograr una “conectividad significativa” es indispensable garantizar un ecosistema que integre dispositivos adecuados, calidad y estabilidad del servicio, habilidades digitales, seguridad, energía eléctrica confiable, sostenibilidad y capacidades institucionales en las regiones.

El estudio sugiere que para convertir la conectividad en una herramienta real de movilidad social y productividad, el Estado debe diseñar políticas públicas diferenciadas que articulen la tecnología con la educación, la economía y las capacidades institucionales de cada territorio.

El gobernador dice que el plan de conectividad se viene estructurando desde antes de la pandemia, cuando leía un libro del economista Edward Glaeser titulado El triunfo de las ciudades, en el que el autor plantea que las ciudades son uno de los grandes inventos de la humanidad porque permiten que las personas se reúnan y resuelvan problemas de manera conjunta.

Por esa misma época, dice, escuchó al rector del MIT afirmar que las universidades del mundo cambiarían con la virtualidad. Con la llegada de la pandemia, agrega, la virtualidad se potenció, y añade que nada reemplaza el contacto físico, aunque la virtualidad es un buen complemento, más aún en las zonas alejadas.

Bajo esa lectura, el gobernador Rendón afirma que llegaron a la Gobernación con la fijación de resolver problemas en la infraestructura educativa y que la virtualidad es hoy un complemento didáctico y de integración social para resolver necesidades de desarrollo.