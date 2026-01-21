x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Condenan a 20 años de cárcel a tendero de 77 años que abusaba de niña que iba a hacer mandados a su local en Antioquia

Un juez encontró culpable a un comerciante del Nordeste antioqueño de abusar reiteradamente de una menor. Fue condenado a 20 años de cárcel.

  • El tendero fue condenado en primera instancia a 20 años de prisión. FOTO: Colorensa
    El tendero fue condenado en primera instancia a 20 años de prisión. FOTO: Colorensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Un tendero de 77 años fue enviado a la cárcel luego de ser encontrado culpable por un juez de abusar repetidas veces de una menor de edad en el Nordeste antioqueño.

El caso se remonta a mediados de 2016, cuando una niña de 11 años comenzó a ir a una tienda en el municipio de Remedios para comprar víveres.

Le puede interesar: Proponen el sello “Espacio Libre de Abuso” en colegios: el proyecto que presentan en Antioquia para prevenir el abuso infantil

Según sostuvo la Fiscalía General de la Nación, el comerciante se aprovechó de que la menor estaba sola para realizarle tocamientos.

Buscando ganarse su silencio, el comerciante le entregaba a la niña dulces, productos y hasta dinero.

El ente acusador estableció que los abusos comenzaron en julio de 2016 y se extendieron hasta diciembre de 2017, fecha en la que la situación salió a flote.

Siga leyendo: Fiscalía revela detalles en imputación a implicadas de contagio masivo en centro estético de Medellín

Las autoridades abrieron una investigación y llevaron al adulto mayor ante la justicia, acusándolo de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravado.

En medio de esas diligencias, un juez encontró culpable al tendero, ordenando su captura e imponiéndole una condena de 20 años de cárcel.

El comerciante implicado insistió no obstante en su inocencia y apeló la sentencia en primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue condenado el tendero de 77 años en Antioquia?
Por abusar sexualmente de una menor de 11 años y ofrecerle dulces, dinero y productos para silenciarla.
¿Cuál fue la pena impuesta?
El juez lo condenó a 20 años de cárcel en primera instancia.
¿La condena puede ser apelada?
Sí, el condenado apeló la sentencia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

Temas recomendados

Cárceles
Fiscalía General de la Nación
Abuso sexual
Violación
niñas
Menores de edad
Víctimas
abuso infantil
Antioquia
Nordeste antioqueño
Remedios
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida