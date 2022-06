La decisión del Centro Democrático todavía no está en firme, pues la jueza del Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Medellín ordenó el pasado jueves darle un tiempo perentorio de máximo dos días al partido para que se pronuncie sobre los fundamentos de derecho expuestos en la sanción que este impuso contra cuatro de sus corporados y que los dejó sin derecho al voto en el Concejo de Medellín.

“No van a poder seguir proponiendo porque yo no voy a firmar. Entonces mire qué van a hacer (...) porque no va haber vocero, no van a poder citar a debates de control político y no van a hacer nada hasta el año 23, 31 de diciembre, mientras esta concejal esté aquí. Y cada quien que resuelva como pueda”, declaró.

El concejal del CD, Julio González, quien ha calificado a sus cuatro compañeros como “tarpeyas”, en alusión a la joven que según la leyenda traicionó a Roma abriendo sus puertas para que fuera invadida, reaccionó a las palabras de García y dijo que lo que quiso decir su colega es que “en otras palabras” , va a “entorpecer” y a pensar solo en sus intereses “y no los de la ciudad de Medellín”.