No hubo premoniciones ni malos presentimientos. Hablaron de temas felices. Él estaba muy contento porque ya había comprado los tiquetes para viajar a Canadá, donde quería trabajar y estudiar, al lado de su novia, también ingeniera, quien partió poco antes. Mencionaron el proyecto que tenían en mente: montar una oficina de asesoría forestal y ambiental en Jericó, para lo cual Claudia ya había adelantado el pago de cinco meses de arriendo de un local. Al despedirse, Andrés Camilo le dijo que estaba cansado, que buscaría algo para comer y se iría al hotel a descansar.

Catorce horas después la vida de Claudia dio un vuelco. Eran casi las 3:00 de la tarde y ella estaba en Palestina en un evento cafetero cuando su hijo menor le contó que no había noticias del ingeniero. “Ese día sentí que me clavaron dos puñales, el corazón se me desgarró. Tuve la sensación de que le había pasado algo y salí corriendo del lugar. Le empezamos a enviar mensajes, pero no respondía”, recuerda esta madre; y ese mismo día movió cielo y tierra, con conocidos y autoridades, para que emprendieran la búsqueda.

“No voy a parar de buscar”

Hoy asegura que ese fue el momento en el que empezó una pesadilla. Las búsquedas comenzaron de inmediato. Hombres de la Policía, el Ejército, el Gaula y la Sijín recorrieron la zona para dar con su paradero, pero fue en vano. En el hotel dijeron que salió a las 9:00 de la noche y no regresó. Desde ese momento, Claudia no se ha rendido y sigue buscando, aun cuando las noticias no han sido positivas y las investigaciones judiciales no arrojan mayores resultados, por lo menos conocidos, sobre dónde está Andrés Camilo o si está vivo todavía.

Han sido siete meses de enviar cartas a todas las entidades y personas posibles, ONG, autoridades y hasta al presidente Gustavo Petro. Su petición es solo una: que hagan lo que tengan que hacer para encontrar a su hijo, vivo o muerto, aunque conserva la esperanza de que siga retenido en algún lugar.

Siete meses de lágrimas, apoyo de familiares, amigos, conocidos y desconocidos; de perder kilos y soportar el sufrimiento. Pero también de comprender el drama de las personas desaparecidas, un problema que considera debe ser más importante para el Estado y la sociedad, no solo para buscar hasta encontrar, sino también para lograr que se erradique.

“En un abrir y cerrar de ojos mi vida cambió totalmente, sé que tengo que vivir y continuar con mi vida, porque tengo otro hijo, un esposo, una familia. Pero también porque tengo la ilusión y la esperanza de encontrar a Andrés Camilo. Mi motor de vida es hallarlo. Por eso, no me puedo echar en una cama, tengo que seguir buscando”.