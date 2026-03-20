Golpe al Clan del Golfo en Antioquia: cayó alias Máquina en combates en Frontino

En los enfrentamientos protagonizados por efectivos del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 General Pedro Justo Berrío de la Cuarta Brigada, también capturaron a alias Jhony Rivera, presunto integrante de la comisión armada del Clan, que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, EGC.

Se trata de alias Máquina, quien era un reconocido como jefe del ala militar de esa organización y quien habría participado en un ataque que dejó tres soldados heridos en el corregimiento de Musinga, del mencionado municipio, en septiembre de 2025.

El Ejército se metió en una zona que es considerada como un baluarte del Clan del Golfo en el occidente antioqueño y en un enfrentamiento en el área rural de Frontino dio de baja en las últimas horas a uno de los cabecillas de esa agrupación ilegal en esa área.

En el operativo las tropas también se incautaron de uniformes, armas y municiones. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA

En el operativo las tropas también se incautaron de uniformes, armas y municiones. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA

Este contaba con orden de captura por delitos sexuales y resultó herido en la acción militar, pero recibió atención inmediata en el sitio y fue luego remitido a un centro asistencial de Medellín.

Adicionalmente, los militares se incautaron de dos fusiles, siete proveedores, más de 680 cartuchos y material de intendencia.

La zona donde se registraron los combates queda cerca del corregimiento Nutibara, el centro poblado rural más grande de Frontino y ha sido escenario de fuertes confrontaciones armadas en el pasado.

En el episodio de septiembre pasado, un grupo de soldados patrullaba por el sector cuando fueron sorprendidos por ráfagas de fusil. La balacera duró toda una noche y como resultado quedaron lesionados por impactos de bala los soldados profesionales Jesús David Otero Atencio y Jean Carlos Rivas Contreras, además del cabo segundo Bayron Robeiro Portillo Lucero.

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El problema mayor fue la dificultad para que aterrizara un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para evacuarlos debido al mal tiempo.

Antes de la desmovilización de las Farc, por esa misma zona hacían presencia guerrilleros del Bloque Occidental, que ejercían un dominio sobre buena parte de esa zona rural.