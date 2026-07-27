Cinco soldados confesaron el asesinato y tortura de un joven campesino en una base militar de Antioquia

Cinco soldados aceptaron ante un juez su responsabilidad por el asesinato de un joven de 27 años ocurrido en una base militar del Occidente antioqueño.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, luego de que se iniciara un proceso judicial en el que ese ente imputó a los uniformados por el crimen, estos llegaron a un preacuerdo y deberán pasar 20 años tras las rejas.
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El caso se remonta al pasado 7 de octubre de 2025, cuando, según informó la entidad, la víctima fue retenida por el Ejército en zona rural de Frontino, bajo la sospecha de ser un integrante de uno de los grupos armados que tienen presencia en ese municipio.
Pese a que el joven padecía de una discapacidad cognitiva, la investigación realizada por las autoridades documentó cómo este fue desnudado, golpeado, amarrado y hasta colgado de un árbol durante su detención.