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Le dieron 44 años de cárcel a un hombre por asesinar a su expareja y a su hijastro en Itagüí

El crimen ocurrió en la noche del 27 de enero de 2022 en el barrio San Isidro, de Itagüí. El ataque se produjo luego de que la víctima se negó a retomar la relación con ella por violencia física.

  • Por este homicidio, ocurrido en la noche del 27 de enero de 2022, las autoridades condenaron a Jorge Alejandro Zapata García (arriba), de 38 años. En el hecho fueron asesinados Maribel Andrea Pimienta Rivera (abajo, izq.), de 35 años, y su hijo Breiner Andrés Agudelo Pimienta (abajo, der.), de 17 años. FOTOS: CORTESÍA
    Por este homicidio, ocurrido en la noche del 27 de enero de 2022, las autoridades condenaron a Jorge Alejandro Zapata García (arriba), de 38 años. En el hecho fueron asesinados Maribel Andrea Pimienta Rivera (abajo, izq.), de 35 años, y su hijo Breiner Andrés Agudelo Pimienta (abajo, der.), de 17 años. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 6 horas
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Serán 44 años y ocho meses los que pasará tras las rejas el vigilante Jorge Alejandro Zapata García por el asesinato de su excompañera sentimental y su hijastro, luego de que la mujer se negara a retomar una relación que había finalizado por la violencia recurrente.

La decisión adoptada por el juez de conocimiento ocurrió luego de que se valoraran las pruebas presentadas por la Fiscalía para esclarecer el crimen de Maribel Andrea Pimienta Rivera, de 35 años, y de su hijo, Breiner Andrés Agudelo Pimienta, de 17 años.

El crimen ocurrió sobre las 5:25 de la tarde del jueves 27 de enero de 2022 en la carrera 51 con la calle 38A, en el barrio San Isidro, de Itagüí, cuando la mujer llegó a su vivienda en una moto. Detrás de ella llegó Zapata García, hoy de 38 años, y la interceptó para iniciar una discusión entre ambos.

Al parecer, el condenado le insistía a Maribel Andrea que retomara la relación sentimental con ella, la cual había durado menos de un año, y que se acabó por los reiterativos hechos de maltrato físico que sufría la mujer, de acuerdo con las denuncias realizadas antes del crimen.

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Cuando la mujer le ratificó su determinación, la discusión se subió de tono y este vigilante desenfundó su arma de dotación y le disparó, dejándola malherida. Al ver lo ocurrido, Breiner Andrés se asomó al balcón y este hombre también lo baleó en varias oportunidades.

Acto seguido, Zapata García usó esta misma arma y se disparó en la cabeza, provocándose lesiones leves, por lo que tuvo que ser llevado a un centro asistencial de Itagüí, donde se le hicieron las curaciones, antes de ser procesado penalmente.

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Madre e hijo también alcanzaron a ser remitidos a hospitales de este mismo municipio, pero por las lesiones sufridas fallecieron antes de ser atendidos por los médicos.

Antes de este ataque, Maribel Andrea había interpuesto medidas cautelares en contra de su victimario para que no se le acercara, debido a los múltiples casos de acoso de los cuales fue víctima luego de terminar el vínculo sentimental.

A Zapata García le oficializaron su captura el 18 de febrero de 2022, luego de que fuera dado de alta del centro asistencial donde recibió atención médica, en un proceso realizado por agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana.

El juez lo condenó por los delitos de feminicidio y homicidio agravados; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones, en una decisión que no tuvo apelación por parte de la defensa del condenado.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué condenaron a Jorge Alejandro Zapata García a más de 44 años de prisión?
Jorge Alejandro Zapata García fue condenado a 44 años y ocho meses de prisión por el feminicidio de su expareja, Maribel Andrea Pimienta Rivera, y el homicidio agravado de su hijastro, Breiner Andrés Agudelo Pimienta. El juez tomó la decisión tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía sobre el crimen ocurrido en Itagüí en enero de 2022.
2. ¿Qué ocurrió en el crimen de Maribel Andrea Pimienta y su hijo en Itagüí?
Según la investigación, Jorge Alejandro Zapata interceptó a Maribel Andrea cuando ella llegaba a su vivienda y le insistió en retomar la relación sentimental. Tras la negativa de la mujer, le disparó con su arma de dotación. Minutos después también atacó a Breiner Andrés Agudelo, de 17 años, quien se encontraba en el inmueble.
3. ¿Por qué había terminado la relación entre Maribel Andrea Pimienta y Jorge Alejandro Zapata?
La relación, que duró menos de un año, terminó debido a los reiterados episodios de violencia física que sufría Maribel Andrea. La víctima había presentado denuncias por maltrato antes del asesinato, según la información judicial.

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