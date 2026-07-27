Le dieron 44 años de cárcel a un hombre por asesinar a su expareja y a su hijastro en Itagüí

Serán 44 años y ocho meses los que pasará tras las rejas el vigilante Jorge Alejandro Zapata García por el asesinato de su excompañera sentimental y su hijastro, luego de que la mujer se negara a retomar una relación que había finalizado por la violencia recurrente.
La decisión adoptada por el juez de conocimiento ocurrió luego de que se valoraran las pruebas presentadas por la Fiscalía para esclarecer el crimen de Maribel Andrea Pimienta Rivera, de 35 años, y de su hijo, Breiner Andrés Agudelo Pimienta, de 17 años.