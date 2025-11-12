¿Qué venían a hacer? Cinco euroasiáticos fueron devueltos del aeropuerto de Rionegro por vínculos con bandas criminales

Los controles migratorios del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, lograron impedir el ingreso de cinco ciudadanos provenientes de naciones euroasiáticas y que estarían vinculadas con estructuras delincuenciales, de acuerdo con las primeras indagaciones. A tres los interceptaron cuando llegaban en el mismo vuelo y al cuarto le hicieron el procedimiento cuando estaba aterrizando en otra aeronave. Los tres primeros provenían de República Dominicana y eran nativos de Kazajistán y uno de Rusia, todas naciones surgidas de la antigua Unión Soviética. Cuando les hicieron el interrogatorio correspondiente sobre los motivos de su visita al país y los lugares donde pretendían estar, no respondieron coherentemente, por lo que se determinó devolverlos hacia el país donde habían embarcado antes de llegar a Medellín.

Horas más tarde se interceptó a un ciudadano de Bulgaria, que había llegado de un vuelo proveniente de Ciudad de Panamá. En este caso no solo se le hizo la entrevista correspondiente, sino que al verificárseles los antecedentes judiciales, se le encontraron que estos eran positivos, por lo que se puso a disposición de la aerolínea que lo transportó hasta el terminal aéreo para devolverlo hasta el punto de embarque. Entérese: Más de 50 extranjeros han sido devueltos en 2025 cuando intentaban ingresar a Medellín Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, manifestó que “el control migratorio no solo busca el cumplimiento de norma, sino también brindar seguridad al país. Nuestra labor preventiva permite detectar a tiempo movimientos irregulares y evitar que Colombia sea utilizada como punto de tránsito por personas que no cumplen con los requisitos de ingreso”.

Las investigaciones dan cuenta que las autoridades de Kazajistán han intensificado los operativos contra el crimen organizado, desmantelando redes dedicadas al narcotráfico, tráfico de personas y de recién nacidos, a la prostitución forzada y el lavado de activos, en medio de una articulación con las mafias rusas. Le puede interesar: ¿A que venía a Medellín? Del aeropuerto devolvieron a un extranjero con la maleta llena de juguetes sexuales Ante esta razón, desde Migración Colombia indicaron que vienen intensificando operativos contra los viajeros provenientes de estos países para evitar movimientos irregulares por parte de los integrantes de estas redes transnacionales. Cabe destacar que en los últimos años Medellín se ha convertido en un centro de reuniones de las redes criminales de todo el mundo, en la que se hacen negocios para los delitos ya mencionados, según los informes de inteligencia.

De hecho, se han capturado decenas de señalados capos y enlaces de las bandas criminales en Antioquia, principalmente de estructuras europeas dedicadas al narcotráfico. Sumado a esto, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, informó que en el Parque Lleras habría varias organizaciones delincuenciales del viejo contenidas metidas en el tema de la trata de personas y el narcotráfico y que se está avanzando en las investigaciones para desarticularlas. Siga leyendo: ¿Si ya llegaron refuerzos para Migración, por qué siguen las congestiones en el José María Córdova?