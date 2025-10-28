x

Desde este martes 28 de octubre, cerrarán en las noches el Túnel de Oriente durante seis horas: esta es la razón

Los cierres se harán en las noches para evitar el colapso de los usuarios de este corredor que conecta a Medellín con el Valle de San Nicolás y el aeropuerto José María Córdova. Conozca los horarios, las vías alternas y cómo evitar retrasos hacia el aeropuerto.

  • La operación del Túnel de Oriente se verá afectada en las noches durante esta semana, por lo que se le recomienda a los conductores tomar rutas alternas para llegar al aeropuerto José María Córdova o a los demás destinos. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

28 de octubre de 2025
bookmark

Quienes necesiten viajar al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, o hacia el Oriente antioqueño esta semana, deben tener presente que habrá cierres nocturnos del Túnel de Oriente, por lo que deberán planificar mejor sus viajes para evitar contratiempos y afectaciones.

Los cierres de esta semana se harán a los trabajos anuales de mantenimiento que corresponde a la Red Contra Incendios (RCI), la revisión a los ventiladores de impulsos, la continuación de la pintura de la viga hastial, la limpieza de la señalética y otras actividades para mantener en aptas condiciones esta conexión vial.

Los cierres se harán este martes, miércoles y jueves, de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana del día siguiente, por lo que no se permitirá el tránsito desde ninguno de los dos accesos: la glorieta de Sajonia y el túnel del Seminario.

Estos trabajos están previstos para que finalicen a las 4:00 de la mañana del próximo viernes 31 de octubre, cuando se restablezca plenamente la circulación en este túnel.

Entérese: Grupo Aval financiará el Túnel de Oriente, ¿cuánta plata prestará para la obra?

Vías alternas recomendadas para viajar al aeropuerto o al Oriente

Mientras se realizan los trabajos, desde la Concesión Vial Túnel Aburrá-Oriente indicaron que recomiendan a los conductores tomar rutas alternas para llegar al terminal aéreo y al Oriente antioqueño.

Las principales opciones son la doble calzada de la vía Las Palmas y la variante a Palmas, en Envigado, en las que se contará con la disponibilidad de todas las herramientas de la concesión como grúa, ambulancia y personal de la Policía de Tránsito y Transporte.

También se manejan algunas otras alternativas y una de ellas es la autopista Medellín-Bogotá, principalmente para quienes se movilizan desde el norte del Valle de Aburrá, aunque también se puede usar la Loma del Escobero si lo hacen desde el sur metropolitano o la vía a Santa Elena, aunque esta última es la más compleja de todas.

“Estas actividades se realizan para mantener en las mejores condiciones la conexión vial, con el fin de brindarle la mejor experiencia de viaje a los usuarios”, explicaron desde esta concesión vial.

Le puede interesar: Ya están asegurados los $1,8 billones que se necesitan para la segunda etapa del Túnel de Oriente

Preguntas sobre la nota:

¿Qué pasa si tengo un vuelo en la noche durante los cierres?
Debe salir con al menos una hora adicional de antelación y tomar rutas alternas. Se recomienda consultar Waze o Google Maps antes de salir.
¿Afectará el cierre a los buses intermunicipales?
Sí, algunas rutas deberán desviarse temporalmente. Las empresas de transporte informarán los ajustes de horario durante los tres días de mantenimiento.
¿Cuándo volverá a operar con normalidad el Túnel de Oriente?
El tránsito se restablecerá el viernes 31 de octubre a las 4:00 a. m., una vez concluyan las tareas de mantenimiento.

