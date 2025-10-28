x

Morat hará su debut en Coachella 2026: la banda llegará al festival de música más importante

La banda bogotana, que ha conquistado escenarios en América y Europa, cumplirá uno de sus grandes sueños y debutará en el festival de Coachella 2026.

  • Morat y Karol G serán los cantantes colombianos presentes en el festival Coachella 2026 en Estados Unidos. Foto: Jaime Pérez Munévar
Colprensa
28 de octubre de 2025
La banda pop colombiana Morat anunció que por primera vez hará parte del cartel principal del Coachella, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. L

a banda multi-platino se une oficialmente al festival que se realizará en California, marcando su esperado debut en uno de los escenarios más icónicos del mundo.

Con su fusión de melodías hipnóticas de pop-rock, los integrantes de Morat —Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y Martín y Simón Vargas— están listos para ofrecer su show en Coachella, el festival donde convergen las mayores figuras de la música global.

El festival se celebrará del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril del próximo año y contará con artistas de talla internacional como Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma. La cantante paisa Karol G hará historia al convertirse en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel.

Coachella también tendrá presentaciones de The Strokes, the XX, Interpole, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize, Armin van Buren, Rusowsky, Young Thug, Major Lazer, Clipse y más.

La organización anunció a finales de septiembre que las entradas para el festival, que estaban entre 549 y 1.299 dólares, lo que en pesos colombianos serían poco más de 2 millones de pesos, las más baratas y más de 5 millones las más caras, ya se habían agotado.

Junto con el anuncio de Coachella, también se reveló que la banda bogotana será una de las agrupaciones confirmadas para presentarse en los Latin Grammys 2025, que se celebrarán en Las Vegas el 13 de noviembre.

Este anuncio corona un año importante para la banda colombiana. Tan solo el mes pasado, Morat brilló en los Premios Juventud 2025, llevándose tres de los galardones más importantes de la noche: Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Canción Pop/Rock por su tema junto a Camilo, ‘Me Toca a Mí’, y Mejor Álbum Pop por su quinto álbum de estudio, ‘Ya Es Mañana’.

Además, Morat sumó una nueva nominación al Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum de Pop/Rock, nuevamente por ‘Ya Es Mañana’.

Con más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify, una fanaticada global y giras agotando boletería en Latinoamérica y Europa, Morat se encuentra en la recta final de su gira internacional ‘Asuntos Pendientes’, con fechas en Argentina, Bolivia, Uruguay, México y España.

