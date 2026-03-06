Cayó hombre que robaba fincas en el Oriente antioqueño: es señalado de hurtarle 500.000 dólares en bitcoins a un francés

En un robusto operativo en el departamento, cayó Giovanny Andrés Marín Acevedo, conocido con el alias de Giovanny, señalado de integrar una estructura delincuencial dedicada al hurto en fincas y viviendas. La captura se realizó en el municipio de Bello, durante una diligencia de allanamiento adelantada por las autoridades, en el marco de una investigación que buscaba esclarecer varios robos ocurridos en zonas rurales del Oriente antioqueño. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias Giovanny sería uno de los presuntos autores materiales del millonario hurto ocurrido en la vereda Pantanillo, jurisdicción de Rionegro, donde una pareja fue intimidada con arma de fuego por varios delincuentes que ingresaron a la vivienda. Le puede interesar: Duro golpe a red de estafas digitales en cinco municipios de Antioquia: incautaron más de mil millones de pesos en efectivo En ese caso, las víctimas fueron despojadas de diferentes bienes y de activos digitales, entre ellos cerca de USD500.000 en bitcoin, pertenecientes a un ciudadano de nacionalidad francesa.

Recuperación de bienes robados

Durante el procedimiento judicial que permitió la captura del sospechoso, las autoridades también lograron recuperar varios elementos que habían sido reportados como robados en diferentes casos de hurto. Según el reporte oficial, los bienes recuperados están avaluados en aproximadamente $100 millones, lo que representa un avance importante dentro de las investigaciones que se adelantan para esclarecer estos delitos. Entérese: Así operaba red que estafaba con criptomonedas desde Medellín y que tumbó más de $71.000 millones en tres países En el allanamiento también fueron incautados cuatro teléfonos celulares y cerca de 30 gramos de cocaína rosada, sustancia conocida como tusi, que quedó a disposición de las autoridades competentes.

Amplio prontuario judicial

Las autoridades informaron que el capturado registra 13 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa). De estas, 12 aparecen como indiciado por delitos de alto impacto como secuestro simple, homicidio, hurto calificado y agravado, tortura y receptación. Por esta razón, las autoridades consideraron que alias Giovanny tendría un rol relevante dentro de la estructura criminal que estaría detrás de varios robos ocurridos en fincas y viviendas del Oriente antioqueño, especialmente en zonas rurales donde los delincuentes aprovechan el aislamiento de algunas propiedades. Las autoridades también investigan si el capturado estaría vinculado a otros hechos delictivos similares registrados en la región.

Bandas en el departamento que usan esta modalidad de robo