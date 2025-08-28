Así quedó el carro del esquema de seguridad de Daniel Palacios tras el grave accidente en Medellín

El accidente que se registró en la tarde de este jueves en la Loma de Los Balsos, en Medellín, dejó imágenes impactantes del vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba parte del esquema del precandidato presidencial Daniel Palacios. La camioneta blanca, que según los reportes sufrió una falla mecánica que la dejó sin frenos, terminó completamente destruida: el parabrisas quedó destruido y la parte delantera se desfiguró tras el fuerte impacto. Bomberos y equipos de rescate tuvieron que intervenir para sacar a los ocupantes atrapados en el interior. En contexto: Atención | Caravana del precandidato Daniel Palacios sufrió accidente en Medellín: hay varios heridos

La camioneta fue considerada como perdida total. Imagen: Daniel Palacios vía X.

De acuerdo con las autoridades, nueve personas resultaron heridas, entre ellas siete policías y dos integrantes de la UNP, mientras que el conductor permanece en estado crítico. Palacios, quien salió ileso, había cambiado de vehículo minutos antes por recomendación de su jefe de seguridad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que los hechos ocurrieron a la altura del Centro Comercial Santa Fe. “Minutos después de que Palacios cambiara de carro, el vehículo se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”, señaló.

Imagen: Daniel Palacios vía X.

Las imágenes del siniestro muestran la magnitud del choque: las puertas dobladas, los airbags activados y el capó destrozado reflejan la fuerza del impacto. Dos motocicletas de la Policía que acompañaban la caravana también resultaron involucradas.

Imagen: Daniel Palacios vía X.