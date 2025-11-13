Antioquia lanza millonaria licitación para pavimentar más de 600 km de vías: estos serán los 46 municipios beneficiados

La Gobernación de Antioquia abrió un proceso de licitación pública por $882.000 millones para pavimentar y estabilizar 634 kilómetros de vías en 29 tramos del departamento. Este es el proceso de contratación en infraestructura física más grande de la administración actual y se orienta a intervenir vías secundarias y terciarias. Lea acá: “Inversión en infraestructura en Antioquia superará los $10 billones”: gobernador Rendón El objetivo principal, según la administración, es mejorar la conectividad en las cabeceras municipales y subregiones para potenciar su competitividad, beneficiando directa e indirectamente a 46 municipios. Con la ejecución de estas obras, se busca aumentar el porcentaje de vías pavimentadas del 45% al 65% de los 5.000 kilómetros que están a cargo del departamento. “Nuestra meta es superar los 3.000 kilómetros pavimentados. Es decir, la meta de pavimentación es de 1.040 kilómetros. En estabilización tenemos una meta de 700 kilómetros, de los cuales ya sacamos a licitación 634 kilómetros”, indicó el gobernador Andrés Julián Rendón. El proyecto utiliza la técnica de pavimentación con estabilización, que refuerza el suelo de la vía aprovechando el material existente y adicionándole cal o cemento, material granular y una placa de rodadura en doble riego, incluyendo la construcción de buenos sistemas de drenaje.

Licitación se dividirá en 8 frentes

La licitación está dividida en ocho lotes, abarcando kilómetros en todas las subregiones, incluyendo Urabá (120,65 km), Norte (117,25 km), Oriente (99,22 km), Occidente (94,95 km), Suroeste (68,26 km), Magdalena Medio (55 km), Nordeste (54,1 km) y Bajo Cauca (25 km). Alcaldes destacaron la importancia de las obras. El alcalde de Entrerríos, Julio César Lopera Posada, señaló que la estabilización de 39,9 kilómetros en la vía Entrerríos – Labores – San José de la Montaña permitirá a los productores “comercializar mucho más fácil sus productos”, lo cual promoverá el “desarrollo rural del territorio”.

Por su parte, el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, destacó que la estabilización de 19,2 kilómetros en su municipio “va a transformar el suroriente del departamento y va a conectar con el norte de Caldas,“ consolidando un corredor turístico y agrícola. La adjudicación del proceso licitatorio está programada para el próximo 24 de noviembre, y el acta de inicio se proyecta para la última semana de diciembre de 2025. Se estima que el tiempo de construcción demore unos 18 meses.

Circuitos para conectar con las vías 4G