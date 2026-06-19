¿Isabel Zuleta está buscando votos en las cárceles para impulsar a Iván Cepeda?

La senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta estaría en una cruzada por sacar votos hasta de las cárceles en medio del pulso que se libra en el país por la segunda vuelta presidencial que se realizará este fin de semana.
Así lo denunció la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien sostuvo que la congresista del Pacto Histórico estaría aprovechándose de su investidura para prometer favores a guardianes del Inpec y hasta estaría ofreciendo, a través de integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), promesas de beneficios laborales.
De acuerdo con la corporada, quien antes de llegar al Concejo se desempeñó como directora especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, las movidas estarían ocurriendo principalmente en la cárcel de La Picota, en donde circulan múltiples audios y chats que podrían poner a la política a dar explicaciones ante la justicia y los entes de control.
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“¿Las cárceles convertidas en maquinaria electoral? Los audios y chats que hemos conocido sobre la presunta intervención de funcionarios del Inpec en favor de la campaña de Iván Cepeda son gravísimos y deben ser investigados”, expresó Carrasquilla.