“Rodrigo Zapata Sierra dijo que en el año 2006 me había puesto una votación en Urabá. Pero imagínese, en ese año 2006 yo saqué una votación en Antioquia de cerca de 26.000 votos y de esa votación no sumé ni siquiera 150 votos en Urabá. Fuera de eso no conozco ni me muevo en la política de Urabá, nunca he hecho proselitismo allá. Y quienes me conocen en esa región lo hacen por mi trabajo en el Congreso en el tema puntual del deporte, que siempre ha sido mi foco de atención y Urabá es tierra de grandes deportistas. El tipo menciona eso pero como él mismo lo dijo en la Corte, ni me conoce, ni ha hablado conmigo. Entonces esa mención que él hace me pone a mí en el plan de demostarle a la Corte de dónde vienen mis votos: de Medellín que es donde he concentrado todo mi trabajo político y específicamente donde nací y me crié, las comunas 12 y 13. Le clarificamos a la Corte cómo fueron mis votos en esas campañas, 2002, 2006, 2010 y 2014. Fue una ardua tarea de revisar con lupa quién nos apoyó en cada municipio. A mí esta investigación me enseñó que hemos hecho lo correcto siempre, en el marco de la ley. Y es una cosa bonita ver que el comportamiento electoral nuestro siempre fue igual a lo largo de todas nuestras campañas al Congreso. Ahí quedamos con una gran tranquilidad y gratitud en la Corte porque nos permitió a nosotros demostrar que nuestros votos son limpios”.

“Sorprendido, no entendía qué estaba pasando. Mi respuesta era que no podía ser posible porque no he tenido nunca ningún nexo con paramilitares. Entonces llamé al abogado penalista Jesús Albeiro Yepes, un gran amigo, lo puse en conocimiento para ver qué era lo que estaba pasando. A partir de ahí supe que tenía un proceso porque un paramilitar me mencionó en la Corte”.

Sin embargo, tras la investigación, la Corte concluyó que la narrativa del desmovilizado no contenía un señalamiento claro y que “Zapata Sierra no conoció a Zuluaga Díaz, y tampoco contó con la facultad de consolidar alianzas políticas al interior de la organización, hecho que así ratificaron los principales comandantes del grupo al margen de la ley, quienes dicho sea de paso igualmente negaron su apoyo al investigado”.

“La Corte investigó toda mi vida y no encontró nada en ella que tuviera un vicio de ilegalidad o de alianzas con grupos al margen de la ley. He sido un hombre temeroso de Dios y de las leyes y jamás haría nada que fuera en contra de ellas”, dice Zuluaga convencido de que esa investigación, que cargó como una tonelada sobre su cabeza por casi 10 años, fue al mismo tiempo una bendición porque hoy le permite mirar a los ojos a su hijo, a su familia, y a la sociedad con total tranquilidad.

El abogado quería ponerlo sobre aviso porque su defendido lo había mencionado en una declaración el 8 de agosto de 2013 y desde entonces, aunque no lo sabía, comenzaría un proceso de ardua investigación de parte de la Corte Suprema de Justicia que culminó el pasado 10 de marzo cuando el alto tribunal falló a favor de Zuluaga, al determinar que los hechos denunciados por este desmovilizado y otro más que apareció en el camino no fueron ciertos y por lo tanto se inhibió de investigarlo penalmente por el delito de concierto para delinquir.

Pero su proceso tenía dos líneas de investigación, además de los votos también se dijo que le habían entregado recursos...

“Primero cuando se dice que alguien me puso una caudalosa votación, no sé si 150 votos frente a los 26.000 que saqué en Antioquia sea caudalosa. Y pudimos desmontar ese argumento porque ese mismo señor que lo dijo tuvo que decir ante la Corte que no me conocía. En segundo lugar, resulta que alias Bam Bam, dijo que me había dado plata en 2006. Totalmente falso. ¿Con qué propósito lo dijo? No lo sé, no sé qué buscaba, cuál era el objetivo. Pero le demostramos a la Corte que el tipo estaba mintiendo”.

¿Y cómo lo demostró?

“Porque cuando una persona es mitómana, como lo es Bam Bam, eso se cae de su peso. Yo estaba en el Concejo en el año 2015 cuando me dicen en la portería que hay un señor que quiere hablar conmigo, estaba en sesiones y dije que no podía atenderlo. El asesor fue a ver qué quería y resulta que era el famoso Bam Bam. Tenía casa por cárcel en ese momento, y yo me preguntó, qué estaba haciendo en la Alpujarra, y para qué me buscaba. Ese tema lo denuncié al Gaula, como se lo dije a la Corte”.

¿Lo buscó para

extorsionarlo?

“No sé qué quería, pero yo no admití ningún diálogo con él. Y por eso el asesor mío habló con él. No tengo que hablar con ningún tipo que no conozco y menos con una persona que esté al margen de la ley”.

¿Qué hay detrás de que Zapata y Bam Bam lo mencionaran a usted si no lo conocían? ¿Cómo llegan ellos a su nombre?

“La verdad nunca he entendido eso. Los que me conocen a mí saben que mis debates en el Congreso y el Concejo de Medellín nunca tuvieron relación con los temas de seguridad. Recuerdo que cuando Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, publicó un libro sobre la parapolítica en Antioquia, todos en el Congreso leíamos ese libro, buscando a ver si éramos mencionados o no. A mí nadie me mencionó y no tienen por qué hacerlo porque no hecho transacciones de tipo electoral con nadie”.