Hombre fue enviado a la cárcel por presunto feminicidio de gestora del municipio de Itagüí

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre de 29 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de su pareja, en un barrio del sur de Itagüí.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la víctima, de 29 años, fue identificada como Valentina Vanegas Gallego. Ella era gestora del Instituto de Recreación y Deportes de Itagüí. Según la información del caso, Vanegas fue asesinada el pasado 15 de junio en el barrio Samaria, sector Robles del Sur, cuando fue atacada con un arma cortopunzante en medio de una discusión con su victimario. Lea también: ¡Cayeron hasta jurados! Cuatro capturados y seis sancionados por la Policía durante segunda vuelta en Medellín y el Valle de Aburrá En el forcejeo, el hombre de 29 años le ocasionó una grave lesión en el pulmón derecho que posteriormente le causó la muerte cuando era trasladada a un centro médico. Valentina era madre de un niño de 8 años que quedó huérfano tras este lamentable hecho.

No aceptó cargos

Según comentaron las autoridades, los hechos fueron conocidos por las autoridades luego de que la comunidad alertara sobre gritos de auxilio provenientes de la vivienda que compartía la pareja. Al llegar al lugar y ante la falta de respuesta desde el interior del inmueble, los uniformados de la Policía tuvieron que forzar la entrada. En el sitio encontraron a Valentina gravemente herida y al presunto agresor sosteniéndola del cuello para evitar que ella siguiera gritando en busca de auxilio.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó al presunto homicida el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado. Aun así, deberá permanecer encarcelado hasta que se resuelva su situación judicial. Lea también: Él era Gabriel Ortiz, el reconocido empresario cafetero asesinado por sicarios en el Parque del Artista de Itagüí Las labores investigativas permitieron establecer que Valentina Vanegas venía siendo víctima de violencia física y psicológica por este hombre.