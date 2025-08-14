Envían a la cárcel al habitante de calle señalado de asesinar a un joven en Itagüí

William de Jesús Cadavid, de 67 años, fue enviado a prisión por parte del juez de control de garantías por el asesinato de Esteban Yepes Palacios, de 19 años, el pasado lunes en el barrio Villa Paula, zona céntrica de Itagüí. La determinación la tomaron con base en el alto riesgo que representa este hombre para la sociedad, debido no solo a la agresión contra este joven, sino también por otros hechos similares en los que se habrían presentado agresiones físicas contra personas, en algunos casos por no darle limosna y en otros, por una simple reacción.

Este hecho, pese a que Cadavid no se allanó a los cargos ante el juez tercero de control de garantías de Medellín por el delito de homicidio agravado, razón por la cual continuará el proceso en su contra. Entérese: Él era Esteban, el joven asesinado en Itagüí por un habitante de calle al que no le quiso dar una moneda Mientras avanza el juicio, este habitante de calle será recluido en la cárcel La Paz, de Itagüí, de acuerdo con lo definido por el juez al finalizar la audiencia por este crimen.

Durante las audiencias concentradas, la defensa de este adulto mayor solicitó que se le hiciera un examen por parte de Medicina Legal para establecer si su estado mental justifica que sea internado en un establecimiento psiquiátrico.

La captura de William de Jesús Cadavid

El hombre fue capturado en la tarde del pasado lunes en Envigado, a donde escapó luego de que ocurriera el crimen de Yepes Palacios en las afueras en un almacén de mascotas, en la carrera 51 con calle 53, en el barrio Villa Paula del municipio vecino. Le puede interesar: Habitante de calle mató a un adolescente en plena vía pública en Itagüí; fue capturado minutos después por el Ejército Según las versiones, el joven sacaba a pasear a su mascota, de nombre Coquin, cuando se cruzó con quien sería su victimario. Por circunstancias que para las autoridades no son del todo claras, el habitante de calle le propinó una herida de cuatro centímetros en el cuello, que afectó la vena carótida, lo que le ocasionó la muerte instantes después.