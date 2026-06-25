Capturaron en Rionegro a hermana de alias Chiquito Malo por movimientos financieros a favor del Clan del Golfo

Cuando estaba lista para abordar un vuelo comercial, agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a la hermana de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Alias La Patrona es señalada de ser una de las principales articuladoras financieras de este grupo criminal.
Ingrid Paola Ávila Hernández era investigada hace varios años al evaluar sus movimientos financieros, en los cuales se encontró que se hacían extrañas transacciones que serían usadas para legalizar recursos provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones en distintas regiones del país.