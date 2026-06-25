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Capturaron en Rionegro a hermana de alias Chiquito Malo por movimientos financieros a favor del Clan del Golfo

A alias La Patrona la señalan de ser una de las principales articuladoras financieras de este grupo criminal. Su detención ocurrió cuando iba a abordar un vuelo en el aeropuerto José María Córdova.

  • Ingrid Paola Ávila Hernández, alias La Patrona, fue capturada cuando se movilizaba por el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia. FOTO: CORTESÍA MINISTERIO DE DEFENSA
    Ingrid Paola Ávila Hernández, alias La Patrona, fue capturada cuando se movilizaba por el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia. FOTO: CORTESÍA MINISTERIO DE DEFENSA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Cuando estaba lista para abordar un vuelo comercial, agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a la hermana de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Alias La Patrona es señalada de ser una de las principales articuladoras financieras de este grupo criminal.

Ingrid Paola Ávila Hernández era investigada hace varios años al evaluar sus movimientos financieros, en los cuales se encontró que se hacían extrañas transacciones que serían usadas para legalizar recursos provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones en distintas regiones del país.

“Su función principal consistía en diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas, con el objetivo de garantizar el flujo financiero y la expansión criminal del grupo”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

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Esta captura se produce en medio de la incertidumbre por la continuidad de los diálogos de la Paz Total entre este grupo armado y el Gobierno Nacional tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de este domingo, teniendo en cuenta que el presidente electo ha sido un duro crítico de este proceso de negociación.

La detención de la hermana de alias Chiquito Malo, según el ministro Sánchez Suárez, es considerado uno de los golpes más estructurales al Clan del Golfo, puesto que ella sería quien coordinaba las redes de lavado de activos, la administración de recursos ilegales y la administración de establecimientos para la introducción de estos dineros a las economías legales.

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Ávila Hernández vendía ejerciendo estas labores ilegales durante la última década y, según las investigaciones, estaría a cargo de recibir todos los dineros de este grupo criminal, provenientes de cada una de las subestructuras, para legalizar las cuentas.

Esta es una de las más de 8.300 capturas y neutralizaciones que se han hecho desde el Gobierno Nacional contra integrantes de este grupo armado en el territorio nacional en los últimos cuatro años, periodo en el que se han tenido interrupciones en los procesos de negociación de la Paz Total.

“La Fuerza Pública ha desplegado sus capacidades, ejecutado operaciones de alta precisión contra sus principales cabecillas y enclaves criminales, incluyendo seis bombardeos estratégicos contra esta organización, el más reciente realizado hace apenas diez días, evidenciando la capacidad operacional y la determinación institucional para enfrentarla en todos sus componentes: armado, logístico, financiero y narcotraficante”, concluyó el ministro Sánchez.

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