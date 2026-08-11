Qué es la placa de Nazca y por qué genera los terremotos en Colombia

Mientras el país dimensionaba las consecuencias del terremoto, muchos se preguntaban qué ha ocasionado estos temblores. La explicación técnica está en un fenómeno que rige buena parte de la historia sísmica del país: la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, en un tramo del Pacífico donde también converge la placa Caribe.
Colombia es uno de los territorios con mayor actividad sísmica de América Latina porque su esquina noroccidental funciona como punto de encuentro de tres placas tectónicas. La de Nazca, oceánica, se desplaza hacia el oriente y se hunde de manera progresiva bajo la placa continental Suramericana; al norte, la placa Caribe presiona en un sentido distinto, y ambos procesos generan una franja de fallas y zonas de ruptura que atraviesa el occidente del país, desde la Costa Pacífica hasta el interior andino.
Ese hundimiento, llamado subducción, no ocurre de forma continua ni uniforme. La placa de Nazca se traba contra la Suramericana, acumula presión durante años o décadas y la libera de golpe en forma de sismo.
Según el punto donde ocurra la ruptura, los sismólogos distinguen dos tipos de eventos asociados a este proceso: los de interfaz, que se producen en el contacto directo entre las dos placas, suelen ser más superficiales, se ubican cerca de la línea de costa y tienen mayor capacidad de generar tsunamis; y los intraslab, que ocurren en el interior de la propia placa de Nazca mientras esta ya se encuentra hundida, a mayor profundidad y con menor riesgo de maremoto, aunque no menor capacidad destructiva en superficie.