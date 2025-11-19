Ladrones intentaban robar un almacén en Caldas (Antioquia), los pillaron y en la huida resultaron heridos

Un intento de hurto a un local comercial en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, terminó con la captura de tres hombres, la incautación de dos armas de fuego y la recuperación de $47 millones de pesos en efectivo que se habían robado.

A los capturados se les imputaron los delitos de hurto calificado y agravado.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que el caso se conoció gracias a una llamada oportuna a la línea de emergencias 123, que alertó sobre un hurto en curso dentro de un establecimiento comercial.