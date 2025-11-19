x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Ladrones intentaban robar un almacén en Caldas (Antioquia), los pillaron y en la huida resultaron heridos

La Policía informó que en el operativo capturó a tres personas que iban con un botín de $47 millones.

  • De los tres asaltantes, dos tuvieron que ser trasladados a un centro médico. FOTO: POLICÍA
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Un intento de hurto a un local comercial en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, terminó con la captura de tres hombres, la incautación de dos armas de fuego y la recuperación de $47 millones de pesos en efectivo que se habían robado.

A los capturados se les imputaron los delitos de hurto calificado y agravado.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que el caso se conoció gracias a una llamada oportuna a la línea de emergencias 123, que alertó sobre un hurto en curso dentro de un establecimiento comercial.

De inmediato, la patrulla más cercana acudió al sitio y encontró el hecho en plena ejecución, pidió el apoyo de otros uniformados para realizar el acordonamiento y cerco perimetral que garantizó el control total de la situación.

Durante la intervención policial, los implicados intentaron escapar por las áreas superiores del edificio. En su intento de huida, dos de ellos se lanzaron desde un segundo piso, resultando lesionados en sus extremidades inferiores.

Tras ser capturados, ambos recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados bajo custodia a un centro asistencial.

En el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo revólver y se recuperaron aproximadamente $47 millones, dinero que pretendían sustraer del comercio. Al finalizar la inspección del lugar, se halló una segunda arma de fuego abandonada presuntamente por los delincuentes.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde avanzará su proceso de judicialización.

