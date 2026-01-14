x

Capturaron en Bello a un hombre que desde hace cinco años buscaban en España por violar a una mujer

Según el expediente judicial, el crimen ocurrió en la noche del 31 de octubre del 2020 en Valencia, España.

    William de Jesús Álvarez Restrepo tenía circular roja de Interpol y fue capturado en Bello. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
El Colombiano
hace 4 horas
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que el pasado domingo 11 de enero, en el municipio de Bello, capturó a un hombre que era buscado en decenas de países del mundo para que respondiera ante las autoridades de España por el delito de abuso sexual.

El capturado se llama William de Jesús Álvarez Restrepo y tenía circular roja de Interpol. La notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de 196 países que son miembros de la organización para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. No es una orden de detención internacional.

De acuerdo con la información judicial remitida por las autoridades españolas, los hechos se habrían presentado la noche del 31 de octubre de 2020 en el municipio de Llíria, provincia de Valencia, cuando Álvarez Restrepo, aprovechando que la víctima se encontraba con su capacidad de consentimiento anulada por el consumo de alcohol suministrado previamente, presuntamente accedió carnalmente a la misma en contra de su voluntad, pese a las reiteradas manifestaciones de negativa por parte de la víctima.

“Esta retención fue posible gracias al intercambio de información en tiempo real con la Policía Nacional de españa, así como a labores de verificación en terreno, análisis de información y administración de fuentes humanas”, señaló la Policía.

Hay que recordar que, desafortunadamente, Medellín y Antioquia se convirtieron en el escondite de cientos de criminales de todo el mundo, que buscan protección en las bandas delincuenciales de la ciudad y la región. De allí que haya habido un aumento en la persecución contra estos delincuentes. Tal es así que Medellín es la única ciudad no capital de todo el mundo que cuenta con su propia oficina de Interpol.

“Este resultado reafirma el compromiso de la Policía Nacional y la Cooperación Internacional para que ningún delito quede en la impunidad, sin importar las fronteras”, señaló el director nacional de la Policía, el general William Oswaldo Rincón en su cuenta de X.

