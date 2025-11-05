Capturaron a mujer que era cabecilla de una banda en Itagüí y utilizaba a sus hijos para vender droga

Después de años delinquiendo con impunidad, las autoridades le asestaron un golpe decisivo a la banda conocida como El Guayabo, en el municipio de Itagüí, señalada de ser una de las principales dinamizadoras del microtráfico en este municipio del sur del Valle de Aburrá.
Según señaló la Policía, las denuncias ciudadanas sobre la operación de esta banda fueron cruciales para empezar a armar un completo mapa de su actividad criminal; conocer rutas, integrantes, modus operandi entre otros, una investigación que se prolongó por más de nueve meses antes de lanzar el operativo en el que fueron capturadas quince personas. Las autoridades incluso lograron infiltrarse en un uniformado que terminó por conseguir la información que les faltaba para completar la larga investigación judicial. Por ejemplo, determine quiénes eran realmente los cabecillas de la banda.