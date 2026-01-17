Capturaron en Sopetrán, Antioquia, a mexicano con circular roja de Interpol por secuestro agravado

Un ciudadano mexicano, señalado por el delito de secuestro agravado, fue capturado en la madrugada del viernes 16 de enero, luego de que los sistemas de información de Migración Colombia detectaran una circular roja de Interpol emitida en su contra.

La detención ocurrió en el municipio de Sopetrán, cuando las autoridades se trasladaron a un alojamiento ubicado en este municipio del Occidente antioqueño para realizar la verificación y, posteriormente, trasladar al hombre con destino al Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Medellín, para que se le adelantara la comprobación técnica y documental.

Entérese: Dos ilegales abatidos y dos más detenidos dejan operativos contra el Clan del Golfo en Urrao

“La alerta fue detectada a través de nuestros sistemas de información, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de verificación migratoria y adelantar un operativo coordinado en horas de la madrugada”, dijo Paola Salazar, directora regional Antioquia–Chocó de Migración Colombia.