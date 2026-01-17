x

Capturaron en Sopetrán, Antioquia, a mexicano con circular roja de Interpol por secuestro agravado

En medio de un operativo, hallaron a este extranjero en un alojamiento ubicado en este municipio del Occidente antioqueño.

    Un extranjero con circular roja de Interpol fue capturado el 16 de enero en el municipio de Sopetrán, Antioquia. FOTO: Migración Colombia
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un ciudadano mexicano, señalado por el delito de secuestro agravado, fue capturado en la madrugada del viernes 16 de enero, luego de que los sistemas de información de Migración Colombia detectaran una circular roja de Interpol emitida en su contra.

La detención ocurrió en el municipio de Sopetrán, cuando las autoridades se trasladaron a un alojamiento ubicado en este municipio del Occidente antioqueño para realizar la verificación y, posteriormente, trasladar al hombre con destino al Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Medellín, para que se le adelantara la comprobación técnica y documental.

Entérese: Dos ilegales abatidos y dos más detenidos dejan operativos contra el Clan del Golfo en Urrao

“La alerta fue detectada a través de nuestros sistemas de información, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de verificación migratoria y adelantar un operativo coordinado en horas de la madrugada”, dijo Paola Salazar, directora regional Antioquia–Chocó de Migración Colombia.

Esta fue la captura de un extranjero en Sopetrán, Antioquia. FOTO: Migración Colombia

Tras la verificación, Migración Colombia comprobó que efectivamente el ciudadano mexicano tenía una orden de captura internacional y que había ingresado al país de manera regular, pero cuya circular roja fue expedida después de encontrarse en territorio colombiano.

Le puede interesar: “Estaba decidida a no ser auxiliada”, detalles del rescate de Zulma Guzmán en el río Támesis

“Este resultado refleja el trabajo conjunto en materia de cooperación internacional, control y verificación migratoria, y la coordinación permanente con Interpol, la Policía Nacional y la DIJIN, para evitar que Colombia sea refugio de personas que intentan evadir la justicia y para proteger la seguridad y la convivencia de la ciudadanía”, concluyó Salazar.

En Colombia se registraron más de 100 detenciones por circular roja de Interpol entre enero y octubre de 2025, de las cuales al menos 18 tuvieron lugar en Medellín, según un reciente informe de la Organización Internacional de Policía Criminal.

Siga leyendo: 2.300 animales fueron arrancados de los bosques, atropellados, atacados o traficados en Antioquia en un año

