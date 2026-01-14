En retén de La Estrella cayó alias La Sobrina, ¿quién es ella?

la Policía del Valle de Aburrá dio detalles sobre la captura de alias “La Sobrina” , una mujer señalada de ser presunta integrante del Clan del Golfo en el Norte de Antioquia.





Según informó la entidad policial, la mujer fue detenida en el corregimiento de La Tablaza, del municipio de La Estrella, cuando patrullas de vigilancia adelantaban labores de control.

Luego de hacerle el “pare” a la moto en la que la mujer se desplazaba y de revisar su documentación, se encontró que la ciudadana Yésica María Rico, era requerida por la justicia.