Capturaron a alias Chester, el presunto responsable de tres asesinatos en el sur del Valle de Aburrá entre diciembre y enero

Por tres asesinatos que se registraron entre diciembre y enero entre Caldas y La Estrella, las autoridades capturaron a Andrés Felipe López Bedoya, alias Chester, en un operativo que se realizó en zona rural del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. En estos hechos cayeron dos personas que lo acompañaban por otros delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes.
La detención de este hombre, de 24 años, se produjo en las últimas horas en la vereda La Aguacatala, municipio de Caldas, luego de que durante un allanamiento se lograra identificar a este hombre y se intentara capturar. Esto provocó un cruce de disparos con los uniformados, pero la inmediata reacción permitió que este hombre fuera capturado en un camino rural.