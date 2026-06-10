Lo capturaron de nuevo: ahora deberá pagar 42 años de cárcel por secuestro y desaparición forzada

El pasado martes 8 de junio, la Policía Nacional capturó a un hombre conocido con el alias de “Arete”, en el municipio de Salgar, Antioquia. Era requerido por la justicia para cumplir una condena de 42 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada.

La detención fue realizada por unidades del Gaula Antioquia en coordinación con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, en desarrollo del denominado Plan Cazador Ámbar, una estrategia institucional enfocada en fortalecer las capacidades investigativas y judiciales contra quienes atentan contra la libertad e integridad de los ciudadanos.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Arete” habría participado en el secuestro del señor José Luis Marín Osorio, un finquero cuyo caso se remonta al 9 de junio de 2023 en el municipio de Santo Domingo, Antioquia.

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Según las autoridades, el hombre fue retenido de manera ilegal y posteriormente desaparecido, en un hecho que motivó una investigación judicial que se extendió durante varios años y permitió identificar a los presuntos responsables.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del proceso es que alias “Arete” ya había sido capturado el 29 de julio de 2023 por el delito de secuestro extorsivo. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad por vencimiento de términos, mientras continuaba el trámite judicial correspondiente.

El proceso avanzó hasta que el pasado 5 de febrero de 2026 un juez emitió sentencia condenatoria en su contra, imponiéndole una pena de 42 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada. La captura conocida este fin de semana permitió hacer efectiva esa condena pendiente.

Tras el operativo, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Ferley Puerto, explicó que el procedimiento fue ejecutado por el Gaula Antioquia dentro de las acciones del Plan Cazador Ámbar y confirmó que el hoy condenado ya había sido detenido por estos hechos, aunque recuperó la libertad mientras avanzaba el proceso judicial.