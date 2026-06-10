Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Lo capturaron de nuevo: ahora deberá pagar 42 años de cárcel por secuestro y desaparición forzada

La Policía capturó en el municipio de Salgar a alias “Arete”, un hombre condenado a 42 años de prisión por el secuestro extorsivo y la desaparición forzada de un finquero ocurrido en 2023 en Santo Domingo, Antioquia.

  • Alias “Arete” ya había sido detenido por estos hechos, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos mientras avanzaba el proceso judicial. Foto: Policía Nacional.
    Alias “Arete” ya había sido detenido por estos hechos, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos mientras avanzaba el proceso judicial. Foto: Policía Nacional.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El pasado martes 8 de junio, la Policía Nacional capturó a un hombre conocido con el alias de “Arete”, en el municipio de Salgar, Antioquia. Era requerido por la justicia para cumplir una condena de 42 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada.

La detención fue realizada por unidades del Gaula Antioquia en coordinación con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, en desarrollo del denominado Plan Cazador Ámbar, una estrategia institucional enfocada en fortalecer las capacidades investigativas y judiciales contra quienes atentan contra la libertad e integridad de los ciudadanos.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Arete” habría participado en el secuestro del señor José Luis Marín Osorio, un finquero cuyo caso se remonta al 9 de junio de 2023 en el municipio de Santo Domingo, Antioquia.

También le puede interesar: Alias “El Cuervo” quedó en libertad tras captura por disturbios en la U. de Antioquia

Según las autoridades, el hombre fue retenido de manera ilegal y posteriormente desaparecido, en un hecho que motivó una investigación judicial que se extendió durante varios años y permitió identificar a los presuntos responsables.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del proceso es que alias “Arete” ya había sido capturado el 29 de julio de 2023 por el delito de secuestro extorsivo. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad por vencimiento de términos, mientras continuaba el trámite judicial correspondiente.

El proceso avanzó hasta que el pasado 5 de febrero de 2026 un juez emitió sentencia condenatoria en su contra, imponiéndole una pena de 42 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada. La captura conocida este fin de semana permitió hacer efectiva esa condena pendiente.

Tras el operativo, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Ferley Puerto, explicó que el procedimiento fue ejecutado por el Gaula Antioquia dentro de las acciones del Plan Cazador Ámbar y confirmó que el hoy condenado ya había sido detenido por estos hechos, aunque recuperó la libertad mientras avanzaba el proceso judicial.

También agregó que la captura se produjo luego de que la autoridad judicial emitiera la sentencia condenatoria este año.

“La captura se materializa luego de que la autoridad judicial profiriera sentencia condenatoria el pasado 5 de febrero de 2026, imponiendo una pena de 42 años de prisión por los delitos investigados”, señaló.

La Policía destacó que el resultado hace parte del trabajo conjunto entre las autoridades judiciales, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de investigación para combatir delitos que afectan la libertad individual.

“La Policía Nacional en Antioquia reafirma su compromiso con la protección de la vida, la libertad y los derechos de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de las capacidades investigativas y el trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros para todos los antioqueños”, concluyó el comandante.

Aunque las autoridades no han entregado mayores detalles sobre otros posibles involucrados en el caso, señalaron que las investigaciones continúan y que la captura representa un avance importante en el esclarecimiento de uno de los secuestros que generó preocupación en Antioquia durante 2023.

Con esta detención, alias “Arete” deberá responder ante la justicia y cumplir la pena impuesta por los delitos relacionados con el secuestro y la desaparición forzada del finquero antioqueño.

Lea más: Capturaron en hotel de El Poblado a holandés buscado por narcotráfico y lavado de dinero en Europa

¿Quién es alias “Arete”?
Es un hombre condenado a 42 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada relacionados con el caso del finquero José Luis Marín Osorio en Antioquia.
¿Por qué alias “Arete” había quedado en libertad?
Había sido capturado en 2023, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos mientras continuaba el proceso judicial en su contra.
¿Dónde ocurrió el caso por el que fue condenado?
Los hechos investigados ocurrieron en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, donde fue secuestrado y posteriormente desaparecido el finquero José Luis Marín Osorio.

Temas recomendados

Secuestro
Policía
Desaparición forzada
captura
sentencia
Salgar
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos