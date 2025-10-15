Otro del Tren de Aragua que cae: capturaron en La Ceja, Antioquia, a alias Adriancito, uno de los más buscados de Venezuela

Un hombre venezolano, que en los últimos dos años había adquirido fama como comerciante de vehículos en el Oriente antioqueño, en realidad era una de las personas más buscadas por las autoridades venezolanas por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua. Y luego de varios meses de investigaciones, el Gaula de la Policía Nacional, la DEA y la US Marshall lograron la captura de alias Adriancito, uno de los señalados hombres más peligrosos del Tren de Aragua.
Su captura se produjo el pasado lunes festivo, cuando Adrián José Rodríguez Gudiño, nombre de pila del capturado, estaba caminando por la zona céntrica del municipio de La Ceja, Oriente antioqueño, cuando decenas de policías lo interceptaron para capturarlo por sus presuntos vínculos criminales con esta estructura transnacional.