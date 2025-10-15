x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Otro del Tren de Aragua que cae: capturaron en La Ceja, Antioquia, a alias Adriancito, uno de los más buscados de Venezuela

Las autoridades lo ubicaron en toda la centralidad de este municipio del Oriente antioqueño, donde se estaba desempeñando como comerciante de vehículos para ocultar sus verdaderas actividades delictivas.

  • Adrián José Rodríguez Gudiño fue capturado en La Ceja, Oriente antioqueño, en un operativo entre autoridades colombianas y de Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA POLICÍA NACIONAL
    Adrián José Rodríguez Gudiño fue capturado en La Ceja, Oriente antioqueño, en un operativo entre autoridades colombianas y de Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA POLICÍA NACIONAL
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

15 de octubre de 2025
bookmark

Un hombre venezolano, que en los últimos dos años había adquirido fama como comerciante de vehículos en el Oriente antioqueño, en realidad era una de las personas más buscadas por las autoridades venezolanas por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua. Y luego de varios meses de investigaciones, el Gaula de la Policía Nacional, la DEA y la US Marshall lograron la captura de alias Adriancito, uno de los señalados hombres más peligrosos del Tren de Aragua.

Su captura se produjo el pasado lunes festivo, cuando Adrián José Rodríguez Gudiño, nombre de pila del capturado, estaba caminando por la zona céntrica del municipio de La Ceja, Oriente antioqueño, cuando decenas de policías lo interceptaron para capturarlo por sus presuntos vínculos criminales con esta estructura transnacional.

Rodríguez Gudiño estaba en el Oriente antioqueño desde el segundo semestre de 2023, cuando con los recursos obtenidos de sus movimientos criminales se empezó a dedicar a comprar y vender carros y motos, todo para tratar de pasar desapercibido ante las autoridades colombianas. De hecho, en los reportes judiciales, después de ese año.

Entérese: Gobierno colombiano le cerró la puerta al Tren de Aragua para ser parte de la ‘paz total’

Sus únicos antecedentes en territorio colombiano hacen referencia al 2020, cuando las autoridades lo interceptaron con un arma sin la documentación requerida para su porte en un municipio del departamento de Cundinamarca, lo que simplemente le costó la apertura de una anotación judicial.

Pero cuando se habla de Adriancito en Venezuela ya se habla de uno de los hombres más peligrosos, principalmente en los estados de Zulia, Cabimas y Maracaibo, en los que habría liderado secuestros, homicidios, hurtos y extorsiones.

Su nombre tomó relevancia en 2016 cuando se fugó del pabellón B del Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos de la Costa Oriental, conocido popularmente como Retén de Cabimas, un centro de máxima seguridad que fue demolido el 26 de octubre de 2021 en el que estaban detenidos los criminales más peligrosos del estado de Zulia.

Le puede interesar: Cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió al caer de un edificio en Sabaneta, Antioquia, cuando lo iban a capturar

Se fugó junto con quien para entonces era su aliado más cercano, Sleiter José Leal, alias Sleiter, a quien asesinaron estructuras criminales en la localidad de Fontibón, Bogotá, el 28 de junio de 2020, cuando viajaba en un taxi junto con su mamá, quien también falleció, y su hijo, sobreviviente al ataque.

Luego del crimen de Sleiter en la capital colombiana, alias Adriancito habría asumido los negocios criminales del Tren de Aragua en los estados ya mencionados, pero luego de ser incluido en el cartel de los más buscados de su país de origen, decidió ocultarse en el Oriente antioqueño. Sin embargo, desde entonces era buscado con circular roja de Interpol.

Esta es la cuarta captura en una semana de integrantes de este grupo criminal en Antioquia, luego de que el pasado jueves 9 de octubre en Sabaneta fueron capturados Luis Alberto Cabeza Calderón, alias Toro; Daviannys del Jesús Moya Ávila, alias La Gallega, y Yonathan Samuel Urbina Rodríguez, alias El Gordo, en hechos en los que murió Ender Alexis Rojas Montán, alias Ender, quien cayó de un quinto piso cuando intentaba escapar.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Bandas delincuenciales
Grupos armados ilegales
Fuerza pública
Internacional
Orden público
Seguridad ciudadana
Bandas Criminales
Policía
Interpol
seguridad
Tren de Aragua
Gaula
Delitos
motos
carros
ventas
Operativos
Comerciantes
Jefe criminal
Capturados
capturas
Antioquia
La Ceja
Oriente antioqueño
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida