Cae en España El Negro Álex, presunto enlace de El Montañero y operador del narcotráfico de El Mesa

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en articulación con Interpol Colombia y la Policía Nacional de España, capturaron en la ciudad de Valladolid a Álex Enrique González Rojas, conocido con el alias de El Negro Alex, quien era requerido por notificación roja de Interpol y señalado como el coordinador de narcotráfico internacional del Grupo Delincuencial Organizado El Mesa.
De acuerdo con las autoridades, este individuo, quien era buscado por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, sería uno de los hombres de confianza de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, fundador y máximo cabecilla de esta estructura criminal con injerencia en Bello, el Valle de Aburrá y otras ciudades del país.
Según datan las investigaciones, El Negro Álex habría sido enviado por su jefe a España el año pasado para que se encargara de liderar el tráfico de estupefacientes allí, y una vez lo consiguiese pudiera ampliar el negocio internacionalmente con otros enlaces criminales.