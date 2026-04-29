x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cae en España El Negro Álex, presunto enlace de El Montañero y operador del narcotráfico de El Mesa

Según las autoridades, entró a esta estructura criminal desde 2020, y el año pasado fue enviado a Europa para liderar el tráfico de estupefacientes y ampliar el negocio en territorio español.

  • En la imagen principal, alias El Negro Álex; en la miniatura superior la notificación roja de Interpol indicando su búsqueda y captura; en la miniatura inferior, Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero. FOTOS CORTESÍA, X de Fico Gutiérrez y ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    En la imagen principal, alias El Negro Álex; en la miniatura superior la notificación roja de Interpol indicando su búsqueda y captura; en la miniatura inferior, Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero. FOTOS CORTESÍA, X de Fico Gutiérrez y ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en articulación con Interpol Colombia y la Policía Nacional de España, capturaron en la ciudad de Valladolid a Álex Enrique González Rojas, conocido con el alias de El Negro Alex, quien era requerido por notificación roja de Interpol y señalado como el coordinador de narcotráfico internacional del Grupo Delincuencial Organizado El Mesa.

De acuerdo con las autoridades, este individuo, quien era buscado por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, sería uno de los hombres de confianza de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, fundador y máximo cabecilla de esta estructura criminal con injerencia en Bello, el Valle de Aburrá y otras ciudades del país.

Según datan las investigaciones, El Negro Álex habría sido enviado por su jefe a España el año pasado para que se encargara de liderar el tráfico de estupefacientes allí, y una vez lo consiguiese pudiera ampliar el negocio internacionalmente con otros enlaces criminales.

Pronunciamiento del alcalde de Medellín

Uno que salió al ruedo de la noticia y reaccionó de manera inmediata fue el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

“Pensó que escondiéndose en otro país no lo iban a encontrar. Y le llegó la hora. Su captura representa un golpe contundente a las finanzas, la operación y la proyección internacional de este grupo delincuencial. Desde Medellín estamos demostrando que no hay fronteras para la acción de la justicia”, dijo.

El mandatario distrital también sostuvo que este sujeto habría escalado peldaño tras peldaño dentro de la organización criminal, hasta convertirse en uno de los caudillos selectos de El Montañero quien le encargó una tarea más que importante.

Ascenso de ‘El Negro Álex’ en El Mesa

Era 2020 cuando González Rojas iniciaba su trayectoria criminal en el GDO El Mesa. En ese entonces habría asumido el cargo de coordinador de zona en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Pasaron los años y producto de su desempeño habría empezado a escalar a mejores rangos y a adquirir más responsabilidades. Tan así fue, que el mismo Pérez Peña lo habría designado en 2025 para viajar a España y encargarse de asuntos más serios relacionados con el tráfico de estupefacientes, donde en menos de un año fue capturado.

Sobre alias ‘El Montañero’

A lo largo de su carrera delincuencial, El Montañero ha estado cuatro veces en la cárcel, acumulando sentencias por homicidio, concierto para delinquir, hurto, cohecho, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

En la última década, en su trayectoria delictiva ha cambiado varias veces de identidad, por lo que en los procesos penales desde 2001 figura con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña.

A pesar de todos sus crímenes, el beneficio más reciente se lo otorgaron el gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación, que le suspendieron una orden de captura inminente por un asesinato dentro de una cárcel de máxima seguridad. El motivo: ser vocero de paz de las bandas del Valle de Aburrá, en cabeza de la organización ilegal en mesa.

Temas recomendados

Crímen organizado
Policía
captura
El Mesa
Antioquia
España
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos