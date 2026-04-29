Cae en España El Negro Álex, presunto enlace de El Montañero y operador del narcotráfico de El Mesa

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en articulación con Interpol Colombia y la Policía Nacional de España, capturaron en la ciudad de Valladolid a Álex Enrique González Rojas, conocido con el alias de El Negro Alex, quien era requerido por notificación roja de Interpol y señalado como el coordinador de narcotráfico internacional del Grupo Delincuencial Organizado El Mesa. De acuerdo con las autoridades, este individuo, quien era buscado por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, sería uno de los hombres de confianza de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, fundador y máximo cabecilla de esta estructura criminal con injerencia en Bello, el Valle de Aburrá y otras ciudades del país. Según datan las investigaciones, El Negro Álex habría sido enviado por su jefe a España el año pasado para que se encargara de liderar el tráfico de estupefacientes allí, y una vez lo consiguiese pudiera ampliar el negocio internacionalmente con otros enlaces criminales.

Pronunciamiento del alcalde de Medellín

Uno que salió al ruedo de la noticia y reaccionó de manera inmediata fue el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. “Pensó que escondiéndose en otro país no lo iban a encontrar. Y le llegó la hora. Su captura representa un golpe contundente a las finanzas, la operación y la proyección internacional de este grupo delincuencial. Desde Medellín estamos demostrando que no hay fronteras para la acción de la justicia”, dijo. El mandatario distrital también sostuvo que este sujeto habría escalado peldaño tras peldaño dentro de la organización criminal, hasta convertirse en uno de los caudillos selectos de El Montañero quien le encargó una tarea más que importante.

Ascenso de ‘El Negro Álex’ en El Mesa

Era 2020 cuando González Rojas iniciaba su trayectoria criminal en el GDO El Mesa. En ese entonces habría asumido el cargo de coordinador de zona en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Pasaron los años y producto de su desempeño habría empezado a escalar a mejores rangos y a adquirir más responsabilidades. Tan así fue, que el mismo Pérez Peña lo habría designado en 2025 para viajar a España y encargarse de asuntos más serios relacionados con el tráfico de estupefacientes, donde en menos de un año fue capturado.

Sobre alias ‘El Montañero’