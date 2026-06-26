Bomberos Envigado envió equipo para apoyar labores de búsqueda y rescate en tragedia de Venezuela

Con el fin de apoyar de manera más eficiente las labores de búsqueda, rescate y recuperación de las víctimas del sismo de Venezuela y sus réplicas, el Cuerpo de Bomberos de Envigado, Antioquia, envió ocho unidades al vecino país para aportar su experiencia en este tipo de labores. Es el primer organismo de este tipo del departamento que apoyará esta emergencia.
El comandante de este cuerpo de bomberos, capitán Luis Bernardo Morales, manifestó que “el cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado aporta ocho unidades, siete hombres y una mujer, al grupo USAR Col 1, que está conformado por otras entidades como la Fuerza Aeroespacial, la Armada, la Policía Nacional y el Ejército, entre otras entidades”.