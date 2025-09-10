En el José María Córdova solo 2 de cada 10 pasajeros usan el sistema de control migratorio Biomig: buscan subir la cifra

Aunque Antioquia todavía está quedada en el uso del sistema Biomig, que permite cumplir el proceso de control migratorio en menos de 30 segundos, los últimos reportes dan cuenta de una cifra récord en la utilización de este recurso tecnológico en el aeropuerto internacional José María Córdova (JMC).
De acuerdo con datos de Migración Colombia, entre enero de 2022 y agosto de 2025, más de 2.4 millones de viajeros utilizaron el Biomig en el aeropuerto de Rionegro. No obstante, indicaron desde la entidad nacional, persiste el reto de aumentar esta cantidad, en vista de que Medellín es una de las ciudades más visitadas de Colombia.
Datos recientes del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) indican que entre enero y junio de 2025 llegaron a la capital antioqueña 954.632 turistas a través del aeropuerto JMC, de los cuales el 59,4% fueron visitantes no residentes o turistas extranjeros, lo que evidencia la creciente vocación internacional de la ciudad.
Esta cifra representa un aumento del 12,4% respecto al mismo periodo de 2024, lo que confirma que Medellín no solo recuperó terreno tras la pandemia, sino que se posiciona como destino competitivo a nivel mundial, según el reporte del SIT. De hecho, es considerada en el sector como la segunda ciudad del país que más jalona visitantes del exterior.