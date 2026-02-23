x

En video | Polémica en Bello por actuación de agentes de tránsito en caso de intolerancia y amenazas entre motociclistas

Los hechos se registraron en el barrio Las Granjas, luego de que un motorizado le recriminara al otro porque se pasó el semáforo en rojo. Quien violentó la norma de tránsito, amenazó al otro motorizado y se critica la reacción de los uniformados en este caso.

  • En las imágenes se ve como el motorizado que acabó agredido estaba cruzando con el semáforo en verde y el otro motorizado se pasó el semáforo en rojo. También quedó en evidencia la intervención de los agentes de la Secretaría de Movilidad de Bello. FOTOS: Capturas de video
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
bookmark

Dice el adagio popular “tras de cotudo y con paperas”. Eso ocurrió en el municipio de Bello, luego de que un motociclista le recriminara a otro que se pasara el semáforo en rojo cuando él iba a cruzar. Lejos de hacer caso al llamado de atención, comenzaron las intimidaciones, incluso con arma blanca, y cuando la víctima de este hecho violento pidió ayuda a los agentes de la Secretaría de Movilidad de este municipio, la ayuda no habría estado a la altura de las circunstancias.

Los hechos se registraron hace algunos días cuando un motociclista que se disponía a cruzar la autopista Norte, a la altura del barrio Las Granjas, al ver que otro motorizado se pasó el semáforo en rojo, pudiendo provocar una colisión entre ambos vehículos, optó por pitarle para que tuviera conocimiento de su imprudencia. Al continuar su camino, el otro motorizado cometió otra imprudencia, pasando el cruce, para comenzar a perseguir a quien le llamó la atención.

Después de más de un minuto de cruces verbales, con algunos insultos en medio, el motorizado infractor sacó un cuchillo para intimidar al otro motociclista, ante lo cual el amenazado comenzó a pedir ayuda y aprovechó el paso de dos agentes de la Secretaría de Movilidad de Bello para que lo socorrieran ante este caso.

Incluso, en el video, el motorizado dijo que con la presencia de los “azules” iba a recibir la ayuda esperada. Sin embargo, uno de los agentes solo optó por decirle tras el llamado de auxilio, “ábrase de acá”. Situación que fue aprovechada por el agresor al ver la cámara con la que se estaban registrando los hechos.

Entérese: ¿Por intolerancia? Choque entre un bus de turismo y otro de metroplús dejó un muerto en Caribe

“Borre lo que hay en la cámara y lo dejo ir”, repetía esta persona luego de quitarle las llaves de su moto, al tiempo que lo continuaba amenazando con apuñalarlo con el cuchillo que llevaba y con que podía ser agredido por las estructuras delincuenciales de la zona.

Ante esta situación, desde la Alcaldía de Bello indicaron que “una vez conocidos los hechos, se activaron de manera inmediata los protocolos internos y se dio inicio a la respectiva investigación administrativa, con el fin de esclarecer lo ocurrido y, de encontrarse mérito, aplicar las sanciones disciplinarias a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente”.

Le puede interesar: “Investigamos si fue por intolerancia o por intento de hurto”: entregan detalles de ataque a estadounidense en Las Palmas

En cuanto a la actitud de los agentes de tránsito, se conoció que se les iniciará el proceso investigativo correspondiente, puesto que su comportamiento ante esta situación no sería el adecuado ante estos casos y que, por protocolo, debieron solicitar apoyo de la Policía Metropolitana.

Así mismo, se conoció que como el motorizado no fue visto pasándose el semáforo en rojo por parte de los uniformados no habría lugar a una sanción inicial por esta infracción, cuya multa es de 1.266.100 pesos, equivalentes a 104,55 Unidades de Valor Básico (UVB), medida con la que se calculan las sanciones desde 2023.

Tampoco se podría imponer un comparendo porque la pasajera se movilizaba sin casco en la moto, puesto que los agentes solo hicieron presencia en el sitio cuando se producía el altercado y no con la moto en movimiento. Esta infracción, en caso de ser captada en flagrancia, también sería sancionada con una multa de 1.266.100 pesos.

Sin embargo, con el video en cuestión, en el que incluso quedó registrada la placa de este automotor, se harán los análisis legales correspondientes para imponer los comparendos respectivos por estas infracciones, al tiempo que el motorizado amenazado podrá usarlo como evidencia por las amenazas y agresiones de los que fue víctima.

