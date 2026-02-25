Bello se pone pilas: Hará millonaria inversión para reparar casi 400 huecos en el municipio

Con una inversión actual de $3.800 millones en las comunas 4, 6 y 8, la Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con la intervención de la malla vial del municipio, el cual, en su totalidad, tiene casi 400 huecos.

“Escuadrón Tapahuecos” es el nombre que se le dio a esta nueva estrategia, que busca mejorar la calidad de las vías y solucionar un problema que hace décadas afecta a la población Bellanita. Al dinero que ya se destinó para los trabajos en curso, se sumarán otros $12.000 millones provenientes de la sobretasa a la gasolina, con el fin de avanzar lo más que se pueda en las obras durante el 2026.

“Tenemos una malla vial envejecida, con vías que se construyeron hace muchos años y que durante largo tiempo solo recibieron reparaciones superficiales (parcheos). Desde hace aproximadamente seis años, la Alcaldía de Bello viene apostándole a una recuperación más integral”, dijo Diego Díaz Patiño, secretario de Obras Públicas.

De acuerdo con la administración municipal, Bello tiene aproximadamente 380 kilómetros de vías planeadas, sin contar los tramos que son construidos artesanalmente en zonas periféricas. Gran parte presenta un crítico deterioro, además del tiempo en uso, por el paso frecuente de vehículos y las constantes lluvias.