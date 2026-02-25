x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Bello se pone pilas: Hará millonaria inversión para reparar casi 400 huecos en el municipio

Uno de los puntos críticos es el Barrio Obrero, donde en sólo una calle se llegaron a contabilizar hasta 20 huecos en una cuadra de 300 metros. Conozca cuáles son las zonas que requieren trabajos urgentes.

  • Una de las intervenciones que se adelantan en un punto crítico del municipio de Bello. FOTO Alcaldía de Bello.
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
bookmark

Con una inversión actual de $3.800 millones en las comunas 4, 6 y 8, la Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con la intervención de la malla vial del municipio, el cual, en su totalidad, tiene casi 400 huecos.

“Escuadrón Tapahuecos” es el nombre que se le dio a esta nueva estrategia, que busca mejorar la calidad de las vías y solucionar un problema que hace décadas afecta a la población Bellanita. Al dinero que ya se destinó para los trabajos en curso, se sumarán otros $12.000 millones provenientes de la sobretasa a la gasolina, con el fin de avanzar lo más que se pueda en las obras durante el 2026.

“Tenemos una malla vial envejecida, con vías que se construyeron hace muchos años y que durante largo tiempo solo recibieron reparaciones superficiales (parcheos). Desde hace aproximadamente seis años, la Alcaldía de Bello viene apostándole a una recuperación más integral”, dijo Diego Díaz Patiño, secretario de Obras Públicas.

De acuerdo con la administración municipal, Bello tiene aproximadamente 380 kilómetros de vías planeadas, sin contar los tramos que son construidos artesanalmente en zonas periféricas. Gran parte presenta un crítico deterioro, además del tiempo en uso, por el paso frecuente de vehículos y las constantes lluvias.

“Con el Escuadrón Tapahuecos buscamos atender de forma rápida las afectaciones más urgentes, pero no hacer simples parches. Intervenimos un área más amplia alrededor del daño para que la solución dure más tiempo y no tengamos que volver en pocos meses al mismo punto”, agregó el secretario.

¿Cómo reportar los huecos en Bello?

La alcaldía habilitó un formulario digital para que los mismos Bellanitas sean quienes identifiquen y reporten los huecos en la malla vial del municipio.

Usted podrá notificar las afectaciones en el sector donde reside. Allí le solicitarán nombre, número de celular y correo electrónico, además de la ubicación exacta del hueco y una foto del mismo.

Lo que se pretende con esta iniciativa es actualizar el mapa de las afectaciones para, posteriormente, intervenir desde los puntos más críticos hasta los menos graves, en ese orden, dándole solución a una problemática de años.

“Además, desde la Administración se trabaja de manera articulada con empresas de servicios públicos para controlar las aperturas en las vías y evitar nuevos daños, así como con constructoras que desarrollan proyectos urbanísticos en distintos sectores de Bello”, indican en un comunicado oficial.

Desde 2023 a la fecha, de acuerdo con la Alcaldía de Bello, en la malla vial se han invertido aproximadamente $60.000 millones en las diferentes comunas.

