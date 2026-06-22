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Ojo con la basura: una aguja le generó una emergencia médica a un recolector de residuos en Guarne

El caso encendió las alarmas sobre una práctica recurrente en el municipio: la disposición inadecuada de residuos biológicos y cortopunzantes, que pone en riesgo la salud de quienes diariamente recogen los desechos de la comunidad.

  • Un trabajador de aseo de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne tuvo una emergencia médica tras pincharse con una aguja. Fotos: cortesía.
    Un trabajador de aseo de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne tuvo una emergencia médica tras pincharse con una aguja. Fotos: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Lo que para una persona puede parecer un simple descuido al botar una jeringa, para un trabajador de aseo puede convertirse en una emergencia médica. Esa fue la situación que enfrentó recientemente un operario de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne, quien sufrió un pinchazo con una aguja mientras realizaba labores de recolección de residuos en la vereda Toldas. El incidente obligó a activar los protocolos de atención y fue reportado de inmediato a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que actualmente realiza el seguimiento correspondiente. Sin embargo, el caso no es aislado.

Según denunció la empresa prestadora del servicio, la disposición incorrecta de agujas, jeringas, lancetas y otros residuos de riesgo biológico se ha convertido en una problemática recurrente en diferentes sectores del municipio. Uno de los puntos más críticos es la caseta de residuos de la vereda Alto de La Virgen, donde en repetidas ocasiones se han encontrado elementos cortopunzantes mezclados con basura ordinaria.

La situación resulta aún más preocupante porque el mismo trabajador afectado ya había sufrido anteriormente un accidente similar. De acuerdo con la empresa, el anterior incidente le dejó secuelas permanentes y ocasionó la pérdida de movilidad en uno de los dedos de una mano.

Entérese: Medellín contra el reloj: los 5 proyectos clave para frenar la producción de basuras antes de 2030

Riesgos que van más allá de una herida

Aunque un pinchazo puede parecer una lesión menor, los expertos advierten que el contacto con residuos biológicos mal manejados puede exponer a los trabajadores a enfermedades infecciosas graves, incluidas la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH, y a largos procesos médicos para descartar contagios. Por esa razón, cada vez que ocurre un accidente de este tipo deben realizarse evaluaciones clínicas y exámenes especializados. En el caso más reciente, el operario fue sometido a los protocolos de atención establecidos para este tipo de exposiciones.

Tras conocerse los incidentes, la Secretaría de Salud de Guarne anunció medidas correctivas. Entre ellas, el fortalecimiento de las campañas de educación y sensibilización dirigidas a la comunidad sobre la correcta separación y disposición de residuos peligrosos, así como la articulación con farmacias, centros de salud y hospitales del municipio para reforzar los puntos de recolección de residuos de posconsumo disponibles para los ciudadanos. La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer una disposición adecuada de los residuos peligrosos, especialmente aquellos generados por tratamientos médicos domiciliarios.

¿Dónde disponer esos residuos?

La Empresa de Servicios Públicos recordó que agujas, jeringas, medicamentos vencidos, lancetas y otros elementos de riesgo biológico no deben depositarse junto con la basura convencional ni con los materiales reciclables. Estos residuos deben entregarse a través de programas de posconsumo habilitados en hospitales, centros de salud y farmacias autorizadas.

Asimismo, recomendó que vidrios rotos, cerámicas quebradas y otros objetos cortantes sean empacados en recipientes resistentes y debidamente identificados con la palabra “Peligroso”, para evitar accidentes durante su manipulación.

”Cuando una aguja termina en la basura común, el riesgo no desaparece; simplemente cambia de manos”, advirtió la entidad en un comunicado.

Mientras las autoridades buscan reforzar la pedagogía sobre el manejo de residuos, los operarios de aseo continúan enfrentando un peligro que muchas veces permanece invisible para la mayoría de los ciudadanos, pero que puede tener consecuencias permanentes para quienes trabajan diariamente entre las bolsas de basura.

Lea más: Polémica en Caldas por planta de residuos orgánicos que instalarán a 3 kilómetros del parque principal

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