Ojo con la basura: una aguja le generó una emergencia médica a un recolector de residuos en Guarne

Lo que para una persona puede parecer un simple descuido al botar una jeringa, para un trabajador de aseo puede convertirse en una emergencia médica. Esa fue la situación que enfrentó recientemente un operario de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne, quien sufrió un pinchazo con una aguja mientras realizaba labores de recolección de residuos en la vereda Toldas. El incidente obligó a activar los protocolos de atención y fue reportado de inmediato a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que actualmente realiza el seguimiento correspondiente. Sin embargo, el caso no es aislado.
Según denunció la empresa prestadora del servicio, la disposición incorrecta de agujas, jeringas, lancetas y otros residuos de riesgo biológico se ha convertido en una problemática recurrente en diferentes sectores del municipio. Uno de los puntos más críticos es la caseta de residuos de la vereda Alto de La Virgen, donde en repetidas ocasiones se han encontrado elementos cortopunzantes mezclados con basura ordinaria.
La situación resulta aún más preocupante porque el mismo trabajador afectado ya había sufrido anteriormente un accidente similar. De acuerdo con la empresa, el anterior incidente le dejó secuelas permanentes y ocasionó la pérdida de movilidad en uno de los dedos de una mano.
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