x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Barbosa, Antioquia, en alerta naranja por las lluvias: Dagran recomienda evacuar viviendas para evitar una tragedia

Autoridades departamentales trabajan en la remoción de escombros para habilitar las vías afectadas y reactivar la comunicación entre veredas. Conozca más detalles.

  • Las fuertes lluvias en Barbosa dejaron 30 veredas incomunicadas y varias vías departamentales afectadas. FOTO Cortesía Alcaldía de Barbosa
    Las fuertes lluvias en Barbosa dejaron 30 veredas incomunicadas y varias vías departamentales afectadas. FOTO Cortesía Alcaldía de Barbosa
El Colombiano
El Colombiano
01 de diciembre de 2025
bookmark

El pasado fin de semana, Antioquia estuvo azotada por las fuertes lluvias. Uno de los municipios que más padeció las inclemencias fue Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, donde por lo menos 30 veredas resultaron afectadas debido a múltiples deslizamientos de tierra. A raíz de las emergencias, su alcalde, Juan David Rojas Agudelo, se vio en la obligación de declarar alerta naranja.

De acuerdo con los últimos reportes del DAGRAN, desde el viernes, 28 de noviembre, la entidad envió al municipio equipo técnico compuesto por geólogos e ingenieros, drones y personal capacitado en el manejo de desastres, quienes se encargaron de la remoción de cierta parte del material producto de los movimientos en masa.

Lea más: 780.000 personas en Medellín habitan zonas de alto riesgo de desastres naturales

Durante la inspección, se recomendó evacuar tres viviendas en uno de los puntos afectados ante el alto riesgo por las emergencias, y se activó a la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia para continuar con la remoción de escombros en las diferentes vías afectadas como Barbosa - Santo Domingo y Barbosa - Concepción. Esta última, por ahora, tiene paso a un carril.

Si bien, en un primer momento, había preocupación entre la comunidad por una posible avenida torrencial debido a una obstrucción de la quebrada La López, que cruza varias de las veredas afectadas, gracias a los sobrevuelos de los drones se descartó dicho escenario.

Respecto a la alerta naranja declarada por el alcalde Rojas Agudelo, este hizo un llamado a la comunidad para que esté muy pendiente de lo que viene aconteciendo en el municipio, y si es el caso, informar cualquier novedad para evitar mayores tragedias.

Se espera que en las próximas horas se dé una actualización de la situación por parte de la Alcaldía de Barbosa.

Otros municipios afectados por lluvias

Uno de los hechos más recientes asociados a lluvias, fue un deslizamiento en Rionegro en el sector Quebrada Arriba, que afectó a cuatro familias compuestas por 17 personas y tres mascotas.

Entérese: Dolor en Tarazá por la muerte de un niño de 3 años en un deslizamiento de tierra

El Cuerpo de Bomberos de Rionegro dispuso de seis unidades y una máquina especializada para atender el siniestro. Por fortuna no hubo heridos ni fallecidos.

Según autoridades departamentales, la temporada de lluvias podría extenderse hasta el 15 de diciembre, por lo que se recomienda transitar con precaución, en lo posible en el día, y acatar todas las indicaciones.

Temas recomendados

Emergencias
Lluvias
Deslizamientos de tierra
alerta
Antioquia
Barbosa
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida