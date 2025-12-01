Barbosa, Antioquia, en alerta naranja por las lluvias: Dagran recomienda evacuar viviendas para evitar una tragedia

El pasado fin de semana, Antioquia estuvo azotada por las fuertes lluvias. Uno de los municipios que más padeció las inclemencias fue Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, donde por lo menos 30 veredas resultaron afectadas debido a múltiples deslizamientos de tierra. A raíz de las emergencias, su alcalde, Juan David Rojas Agudelo, se vio en la obligación de declarar alerta naranja.

De acuerdo con los últimos reportes del DAGRAN, desde el viernes, 28 de noviembre, la entidad envió al municipio equipo técnico compuesto por geólogos e ingenieros, drones y personal capacitado en el manejo de desastres, quienes se encargaron de la remoción de cierta parte del material producto de los movimientos en masa.

Durante la inspección, se recomendó evacuar tres viviendas en uno de los puntos afectados ante el alto riesgo por las emergencias, y se activó a la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia para continuar con la remoción de escombros en las diferentes vías afectadas como Barbosa - Santo Domingo y Barbosa - Concepción. Esta última, por ahora, tiene paso a un carril.