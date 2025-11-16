x

Así funcionaba presunta banda de extorsión desmantelada en Llanogrande liderada por una rusa y su esposo colombiano

La poderosa red tenía nexos con empresas extranjeras y al parecer estaría involucrada en la muerte de reconocido empresario colombiano. Lea más detalles.

  • En un operativo conjunto entre el CTI, la Fiscalía y el Ejército fueron capturados la ciudadana rusa Julia Maydankina y su esposo bogotano, Hugo Ernesto Romero Páez. Foto: Cortesía CTI
  • La ciudadana rusa Julia Maydankina regista como CEO de la empresa Kalina Cosmetics. Foto: Instagram
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
La ciudadana rusa Julia Maydankina y su esposo bogotano, Hugo Ernesto Romero Páez, son señalados por las autoridades como los presuntos líderes de una red internacional que exigía pago de extorsiones a través de criptomonedas.

Su captura se dio en una lujosa mansión en Rionegro, Antioquia, en el sector de Llanogrande. Esta se ejecutó en medio de un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, CTI y la Fiscalía General de la Nación.

Lea también: Capturados en Medellín por estafar abuelas por WhatsApp: se hacían pasar por familiares que necesitaban ayuda

De acuerdo con las autoridades, ambos hacían parte de la organización criminal Red Dot la cual delinquía a través de plataformas digitales y sostenía vínculos con empresas de España, Venezuela, Colombia y Rusia.

Maydankina y Romero Páez al parecer conseguía datos sensibles de empresarios y luego con esta información les exigía entre el 20% y el 50% de los ingresos mensuales a cambio de no divulgar información confidencial y no excluirlos de sociedades o membresías, pues los hacían socios de una empresa virtual que supuestamente les dejaba una utilidad a los empresarios.

Según registros mercantiles, la pareja aparecía como representantes legales de empresas como Kalina Cosmetics, R&R Grupo Inmobiliario e Inversiones SAS, Mariscos del Mar R&R SAS y Marketing Commercial Services SAS. Dichas organizaciones relacionadas algunas al transporte de carga, procesamiento de alimentos y call center eran presuntamente utilizadas como fachadas para canalizar fondos provenientes de la extorsión y el lavado de activos.

La ciudadana rusa Julia Maydankina regista como CEO de la empresa Kalina Cosmetics. Foto: Instagram
Para la Fiscalía y el Ejército, con la captura de la pareja se logró desarticular una red criminal que ha generado rentas ilegales superiores a los 25 millones de dólares, algo cercano a los 94 mil millones de pesos colombianos.

Además, de acuerdo con una investigación publicada por el diario El Tiempo, la ciudadana rusa y el bogotano tendrían al parecer un nexo con la muerte del empresario Roberto Franco Charry quien fue asesinado en febrero de 2024 en un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá.

Dicho medio reveló que el nombre de Ernesto Romero Páez, esposo de Julia Maydankina, registra en documentos de la empresa El Arrozal, la cual fue asesorada por Franco Charry y que tenía una disputa de sociedad entre herederos. El bogotano pareja de la ciudadana rusa habría sido quien llevó al empresario a la Clínica del Country, donde murió tras la gravedad del ataque del sicario.

En contexto: Los detalles del empresario auditor asesinado por sicarios en Bogotá

Por ahora a la pareja se le ha imputado los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión agravada, extorsión, utilización indebida de información privilegiada y acceso abusivo a sistemas informáticos.

Siga leyendo: Le robaron su celular y luego le pidieron rescate por no publicar información íntima; fue capturado en Itagüí

