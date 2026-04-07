En video | Avistaron a una familia de jaguarundí en Itagüí, un felino poco visto en el país

Recorriendo las zonas selváticas de una de las reservas protegidas de Itagüí, las autoridades avistaron un jaguarundí, una especie de felino que pocas veces se ha visto en territorio colombiano. De acuerdo con los registros, se vio al felino, acompañado de una de sus crías, recorriendo este entorno, restringido para el acceso humano. El hallazgo de esta especie se realizó en el corregimiento El Manzanillo, de este municipio del sur del Valle de Aburrá, luego de que guardabosques de la Alcaldía de Itagüí instalaran 18 cámaras en esta zona rural, con el fin de detectar especies silvestres en este territorio.

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, expresó que “ver un jaguarundí con su cría, indica que nuestra ciudad conserva espacios para la reproducción natural de estas especies”. Entérese: Hallaron a un tigrillo deambulando por un barrio de Itagüí Según se conoció, los jaguarundí son una especie de felinos que son avistados principalmente en el centro y sur de América en ecosistemas saludables, bien conservados y con poco acceso a los seres humanos.

La idea de la Alcaldía de Itagüí, más allá de los registros, es mantener estos ecosistemas protegidos para que las especies halladas en los mismos se puedan preservar y procrear sin ningún tipo de inconvenientes. Le puede interesar: En zona protegida del corregimiento Manzanillo, de Itagüí, vieron por primera vez a un puma La única finalidad de las cámaras es que “se pueda observar la vida silvestre en su entorno natural, sin alteraciones, facilitando la identificación de especies indicadoras del buen estado de conservación del ecosistema”.