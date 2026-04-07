En video | Avistaron a una familia de jaguarundí en Itagüí, un felino poco visto en el país

Recorriendo las zonas selváticas de una de las reservas protegidas de Itagüí, las autoridades avistaron un jaguarundí, una especie de felino que pocas veces se ha visto en territorio colombiano. De acuerdo con los registros, se vio al felino, acompañado de una de sus crías, recorriendo este entorno, restringido para el acceso humano.
El hallazgo de esta especie se realizó en el corregimiento El Manzanillo, de este municipio del sur del Valle de Aburrá, luego de que guardabosques de la Alcaldía de Itagüí instalaran 18 cámaras en esta zona rural, con el fin de detectar especies silvestres en este territorio.