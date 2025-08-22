Urgente | Se estrelló una avioneta en Nechí, Bajo Cauca antioqueño: hay un muerto

Una avioneta colapsó a tierra durante el mediodía de este viernes, 22 de agosto, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, ocasionando la muerte de una persona.

Hasta ahora no se tienen mayores datos del percance, pero la alcaldesa de Nechí, Yumaris Patricia Henríquez, confirmó que este ocurrió en jurisdicción de su municipio y que una persona perdió la vida.

“Estamos a la espera de personal de la Sijín para realizar el levantamiento del cadáver”, apuntó la funcionaria, quien no se comprometió a dar explicaciones acerca de las posibles causas del siniestro.