Zozobra en el Magdalena Medio antioqueño tras nuevo atentado contra dos torres de energía en Maceo

Un nuevo atentado al sistema eléctrico en Antioquia se registró durante la mañana de este miércoles en la subregión del Magdalena Medio. Le puede interesar: “Nunca respondieron de fondo”: Gobernación de Antioquia evalúa acciones legales tras pedido de asistencia militar De acuerdo con los primeros informes, el acto terrorista se perpetró en dos torres de energía ubicadas en zona rural del municipio de Maceo, en inmediaciones de la vereda El Ingenio. Mientras una de las estructuras quedó suspendida en el aire y sosteniéndose de los cables de alta tensión, la segunda se mantuvo en pie, ya que las cargas explosivas se activaron parcialmente y solamente afectaron a dos de sus cuatro soportes.

De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, el atentado se perpetró en dos torres claves, una del circuito San Carlos Primavera y otra del circuito San Carlos - Cerromatoso, que en el caso de esa zona abastecen a los municipios de San Roque, Puerto Berrío, Yalí y Vegachí. Lea también: “Disidencias han crecido 70% y el Clan del Golfo 60% en Antioquia”: alerta gobernador Rendón Por ahora, la principal hipótesis de las autoridades es que la acción habría sido perpetrada por las Disidencias del Frente 36 de las Farc, ya que en el sitio del atentado habrían sido encontradas banderas y distintivos alusivos a esa agrupación.

“Es un atentado terrorista que se atribuye al Frente 36 de las Disidencias Farc. Inclusive en el sitio muy cerca a donde están las torres, dejaron una bandera de Colombia alusiva a ellos, con logos de ellos”, expresó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, en declaraciones entregadas a la emisora Blu Radio.