FBI ya vino a Antioquia para verificar si piden extraditar a autores del atentado contra helicóptero en el nordeste

La posibilidad de que los autores del atentado contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos que dejó 13 uniformados muertos recientemente en el nordeste antioqueño va pasando de los pronunciamientos a los hechos. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño confirmó en rueda de prensa que en los últimos días una comisión del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) visitó el departamento de Antioquia y este viaje habría tenido como propósito verificar la posibilidad de llevar a cabo esa opción.

El atentado en mención ocurrió el pasado 21 de agosto en la vereda rural de Amalfi. Inicialmente, se planteó la duda acerca de si había sido cometido por el Clan del Golfo e incluso luego el ELN se adjudicó el hecho; pero la Gobernación y desde el propio Ministerio de Defensa han dicho con base en actividades de inteligencia que los verdaderos responsables fueron las disidencias del frente 36 de las Farc comandadas por alias Calarcá.

“Esto aún es materia de investigación. Lo que sí puedo indicar es que la semana anterior hubo una visita del FBI, este helicóptero hace parte de los inventarios del gobierno de los Estados Unidos y precisamente están verificando si solicitan órdenes de extradición para los integrantes del frente 36, que generaron la afectación tanto a nuestros policías como en el helicóptero”, dijo el general Castaño.